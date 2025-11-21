Pesca submarina
La mallorquina Malen Sart lidera la selección española en el Mundial
Sebastià Torre y Victoria Truyols también han viajado a Brasil para el campeonato
Malen Sart, bicampeona del mundo (2021 y 2023), lidera la selección femenina española en el Campeonato del Mundo CMAS 2025 de pesca submarina, que se disputará los días 27 y 28 de noviembre en San Francisco do Sul (Brasil).
La deportista de Binissalem, tricampeona de España, forma parte del equipo titular junto a Rocío Benítez y Sandra Osorio, con el objetivo de buscar el podio, tanto en la competición individual como por selecciones. En la expedición española están los también mallorquines Sebastià Torre, que será el ayudante de Sart, y Victoria Truyols, como suplentes de la selección.
La delegación de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), que ya viajó hace una semana hacia Brasil para preparar el campeonato, está formada por un total de 15 integrantes, incluyendo los titulares masculinos Juanvi Pérez, Ángel Cruz y Xavi Blanco y el resto del equipo de apoyo.
Jesús Expósito y Ana Cimentada son los capitanes (directores técnicos) de las selecciones. El equipo de ayudantes y suplentes lo completan César Bustelo, Ayoze Monzón, Elías Villar, Alex Sarrias, Kike Ferrer, Toni Otero y Juan Cayón.
