La IX Rafa Nadal Academy Urban Race destinará sus beneficios a ELA Balears

El próximo 26 de diciembre se celebrará en Manacor la IX edición de la Rafa Nadal Academy Urban Race, una cita ya consolidada en el calendario deportivo navideño y que, un año más, mantiene su espíritu solidario.

En este año, los beneficios recaudados se destinarán íntegramente a la asociación ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica y sus familias.

La carrera, que volverá a reunir a centenares de participantes de todas las edades, contará con tres modalidades: 6 km, 11 km y la Urban Race Kids, con distancias adaptadas a cada franja infantil. La salida y llegada tendrán lugar en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar y se desarrollará sobre un recorrido totalmente urbano por las calles de Manacor.

Los participantes de la carrera popular podrán apuntarse a través de la página web habilitada en Elitechip y los 500 primeros en recoger el dorsal contarán con una camiseta conmemorativa del evento. Maribel Nadal, Subdirectora General de la academia, invita a participar en esta solidaria jornada: “Para la Academia, la carrera es uno de los días más especiales de todo el año. Ver a tantas familias juntas haciendo deporte en unas fechas especiales y mostrando su lado más solidario. Hacemos un llamamiento para que participen el mayor número de corredores y poner nuestro granito de arena a los enfermos de ELA y sus familias”.