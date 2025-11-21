La IX Rafa Nadal Academy Urban Race destinará sus beneficios a ELA Balears
La carrera, que se celebrará el 26 de diciembre, contará con tres modalidades: 6 km, 11 km y la Urban Race Kids
El próximo 26 de diciembre se celebrará en Manacor la IX edición de la Rafa Nadal Academy Urban Race, una cita ya consolidada en el calendario deportivo navideño y que, un año más, mantiene su espíritu solidario.
En este año, los beneficios recaudados se destinarán íntegramente a la asociación ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica y sus familias.
La carrera, que volverá a reunir a centenares de participantes de todas las edades, contará con tres modalidades: 6 km, 11 km y la Urban Race Kids, con distancias adaptadas a cada franja infantil. La salida y llegada tendrán lugar en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar y se desarrollará sobre un recorrido totalmente urbano por las calles de Manacor.
Los participantes de la carrera popular podrán apuntarse a través de la página web habilitada en Elitechip y los 500 primeros en recoger el dorsal contarán con una camiseta conmemorativa del evento. Maribel Nadal, Subdirectora General de la academia, invita a participar en esta solidaria jornada: “Para la Academia, la carrera es uno de los días más especiales de todo el año. Ver a tantas familias juntas haciendo deporte en unas fechas especiales y mostrando su lado más solidario. Hacemos un llamamiento para que participen el mayor número de corredores y poner nuestro granito de arena a los enfermos de ELA y sus familias”.
