El fuerte viento retrasa el estreno de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series

El fuerte viento del Norte ha impedido hoy el estreno de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series, una competición que reúne a una numerosa flota internacional de embarcaciones en representación de una docena de países. La prueba, organizada por el Club de Regatas Puerto Portals, finalizará el próximo domingo.

El exceso de viento de componente norte no ha permitido navegar a la flota y se han tenido que anular las mangas previstas para el día de hoy en la Bahía de Palma. Los participantes han salido al mar con la esperanza de poder competir, aunque la previsión del tiempo no era muy favorable. Pasado el mediodía, el anemómetro registraba rachas de viento de hasta 30 nudos en el área de competición y el Comité de Regatas ha optado por priorizar la seguridad de los barcos y deportistas, no dar ninguna salida y mandar de vuelta a puerto a los dragones.

La competición se reanudará mañana si el tiempo lo permite a partir de las 11.00 horas. Los partes meteorológicos anuncian una paulatina caída de la intensidad del viento, que seguirá soplando del Norte. Si las condiciones son favorables, la organización intentará recuperar alguna de las mangas que no se han podido celebrar hoy.