El ConectaBalear viaja directo desde Europa para retar a Guaguas

El ConectaBalear CV Manacor afronta, este sábado 22 de noviembre, uno de los partidos más exigentes de la temporada en su visita a la pista del CV Guaguas. El encuentro tendrá lugar en el Gran Canaria Arena a las 18:30 horas (hora insular). El conjunto canario, considerado uno de los equipos más potentes del voleibol español, se presenta como un rival de máximo nivel en un duelo que se perfila como un auténtico choque de titanes.

Así lo ha reconocido el entrenador del ConectaBalear, Alexis González: “Guaguas hoy en día es el mejor equipo español, cada vez tiene más potencial económico y con el fichaje de jugadores que hace, pero nosotros sabemos que si jugamos podemos competir a cualquiera, ya lo demostramos el año pasado, que fuimos el único equipo que le compitió, así que trataremos de dar un buen resultado”.

El equipo manacorí llegará a Canarias tras un largo viaje directo desde Zagreb, donde disputó su compromiso de competición europea. Aun así, González no cree que este desplazamiento afecte al rendimiento del grupo y lo afrontan con naturalidad. “El viaje es largo, pero a veces con la competición europea los traslados quedan así. Vamos directamente para Canarias, entrenamos en San Roque, que agradecemos que nos presten las instalaciones, y llegaremos bien al partido”, ha explicado el técnico.

El ConectaBalear llega con la convicción de que puede competir ante cualquiera y con la intención de repetir las sensaciones del año pasado, cuando logró ser de los pocos equipos capaces de poner en aprietos al conjunto canario. “A veces, cuando uno es favorito, los equipos juegan más sueltos y se te pueden complicar los partidos. Ves a Guaguas que pierde un set ante Benidorm, pero hoy los equipos te juegan, te agarran en un día que no estás tan bien y se te puede complicar o hasta perder el partido. Por eso la mentalidad es muy importante, cómo se encaran los partidos y cómo se trabaja la semana para tener un buen rendimiento el fin de semana”, ha concluido.