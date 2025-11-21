El baloncesto balear se viste de gala

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) se va de fiesta. Esta tarde esta territorial celebrará la Gala del Baloncesto Balear, que rescata de esta manera la entrega anual de premios que hace varias temporadas atrás se hacía y por distintas circunstancias no tuvo continuidad. Esta fiesta, que se celebrará en el Hipotels Playa de Palma Palace, a partir de las 19:30 horas, la impulsa la Fundación FEBIB 1935 con la colaboración de la Federación y «se trata de un evento muy especial con la intención de que sea de celebración anual».

«Reconozco que no ha sido una cosa fácil de organizar ni de hacer. Hacía tiempo que lo teníamos en mente, pero por distintos motivos no se podía hacer. En la pasada asamblea se dijo y nos pusimos en marcha. No obstante, no es fácil planificar una gala de este calibre porque necesitas dedicarte a esto y no tenemos empresas que se puedan encargar de ello. Como he dicho en la asamblea me comprometí y vi a los clubes ilusionados y lo hemos logrado», señala Juan José Talens, presidente de la FBIB.

«Ante estas dificultades de organizarla, dado que no podíamos paralizar la territorial para prepararla, la Fundación, que son unos cracks, nos dijeron que ellos se encargarían, como así ha sido. Una de las personas que está al frente es Eva Serra, que ha cogido el mando para que todo salga bien», añade.

En esta fiesta del baloncesto balear, que pretende reunir a las autoridades de este deporte, habrá galardones y reconocimientos con especial mención a todas aquellas personas que abrieron camino a todos aquellos que forman parte de este deporte y también a los que han hecho del baloncesto balear algo mejor. «Queremos que sea una fiesta del baloncesto balear, eso lo tenemos claro. No obstante, no será la típica fiesta de entrega de trofeos a todos los conjuntos ganadores de la pasada temporada. Le hemos dado un enfoque diferente y no habrá premios a los equipos ganadores, que ya recibieron su trofeo», informa.

Premiados de la gala del baloncesto balear 2025 Labor social dedicada al baloncesto: La Salle Vidalba Gesto o valor deportivo: Víctor Uwagba Difusión del baloncesto en la sociedad: Fernando Fernández Apoyo institucional: Ayuntamiento de Ibiza Patrocinio y colaboración empresarial: Familia Llull – Hipotels Trayectoria técnica masculina: José Luis Alberola Trayectoria técnica femenina: As García Trayectoria arbitral masculina: David Costa Trayectoria arbitral femenina: Marta Seguí Compromiso con el baloncesto balear: Toni Sánchez Jugador con licencia FBIB del año: Xavi Balle Jugadora con licencia FBIB del año: Paula Valenzuela Mayor progresión masculina: Adrián Torres Mayor progresión femenina: Helena Pueyo Jugador balear del año: Sergi Llull Jugadora balear del año: Alba Torrens Premio extraordinario ‘Germans Reynés’: Emma Aparicio 1ª promoción Premio Leyenda – Salón de la Fama del baloncesto balear: Rafa Rullán, Miquel Puig, Tisi Reynés, Paco Vázquez, Chelo Martínez, Xisca Rotger, María Ángeles Todo, Paula Seguí, Tomeu Ferragut, Onofre Bennàsar y Joventut Mariana

«Esta gala se dividirá en varios bloques en los que se pretende galardonar a personas que han hecho mucho por el baloncesto de esta comunidad y que merecen un público reconocimiento. Por ejemplo, jugadores en activo como Adrià Torres, Elena Pueyo, Paula Valenzuela y Xavi Balle tendrán su distinción. O David Costa y Marta Seguí por su gran aportación al mundo del arbitraje. También tendremos homenajes póstumos como a Nofre Bennàssar, Tomeu Ferregut y Rafa Rullán. En total serán unos 27 premiados», destaca.

El presidente del baloncesto balear aprovecha la ocasión para hacer una valoración del estado actual del baloncesto balear, del que dice que está «en su mejor momento o casi». «Tenemos a once equipos en FEB y esto es muy importante, lo que te transmite las ganas de baloncesto que tiene esta comunidad y lo bien que se trabaja. Cierto es que por el momento no tenemos ninguno en máxima categoría, pero hay tres masculinos en segunda y uno femenino. También tenemos representación importante en todas las islas y eso para nosotros es muy importante», señala.

Además, el máximo mandatario del deporte de la canasta en esta comunidad apunta: «No solamente se está haciendo buen trabajo porque hay muchos equipos en categorías superiores, sino que estamos muy orgullosos de los programas de base que tenemos como el de selecciones y el de minibasket. También los clubes realizan una gran labor de formación que se ve a medida que los jugadores van creciendo. Tampoco nos hemos de olvidar de que tenemos récord de clubes y de licencias, y eso dice mucho de nuestro deporte».

Talens, que fue reelegido al frente de la presidencia de la Balear, tiene un punto pendiente que quiere conseguir antes de que acabe su legislatura: una instalación deportiva propia de la federación. «Tengo claro que es un punto, un punto muy importante, por hacer. Nos hacen falta unas instalaciones propias deportivas para tener y realizar todo tipo de actividades allí. Creo que lo conseguiremos, no será fácil, pero seguro que nos saldrá esa oportunidad que no desaprovecharemos. Todo sería mucho más fácil para nosotros a la hora de hacer concentraciones y entrenamientos. Sí que quiero decir que siempre hemos encontrado la colaboración de todos a la hora de cedernos sus pabellones. Este punto lo veo mucho más cerca que hace nueve años», finaliza.