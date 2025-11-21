Alberto Antuña: “Estoy convencido de que este será el año del ascenso”

A pesar de su juventud – 34 años – Alberto Antuña Leal es ya un auténtico trotamundos del baloncesto. Este entrenador murciano ha dirigido en España, Alemania, Montenegro, Indonesia, Uganda y actualmente también es el seleccionador de Sudán del Sur. En abril llegó a Mallorca y se incorporó al equipo como máximo responsable del banquillo con el fin de conseguir un ascenso que no se conquistó. Esta temporada repite reto. El brillante inicio de la competición del equipo, líderes con pleno de victorias, invita al optimismo.

P. ¿Imaginaba en verano que después de ocho jornadas de competición que su equipo estaría comandando la clasificación sin haber perdido ningún partido?

R. Cuando hicimos el equipo, creíamos que estaría arriba durante todo el año. No sabía si con un 8-0 o no, pero sí pensaba que el equipo perdería pocos partidos y que estaría en los puestos de lucha por el ascenso directo.

P. ¿Cuál cree que está siendo la clave de esta exitosa racha?

R. El equipo. Disponer de un roster largo, de una plantilla de once jugadoras, que todas ellas pueden jugar y que anteponen el equipo por delante de las individualidades, está siendo la clave.

P. ¿Cómo describiría el estilo de juego del Azul Marino y qué aspectos considera más destacados en su rendimiento?

R. Un estilo agresivo, físico. Intentamos imponer la capacidad física de la plantilla y desde la defensa pretendemos dominar al rival. Somos el mejor ataque, pero ser la mejor defensa es una garantía, porque en ataque puedes tener un mal día, pero si defiendes bien, se producirán pocas derrotas.

P. Unos buenos resultados precisan de unas buenas jugadoras. ¿Qué criterios siguió a la hora de confeccionar la plantilla?

R. El trabajo del director deportivo, Jordi Riera, fue muy bueno. Tenemos buena química a la hora de trabajar. Además de jugadoras talentosas, buscamos jugadoras físicas. Teníamos claro lo que queríamos. También fue clave entrar rápido en el mercado. La plantilla quedó hecha antes de final de junio. Las ideas claras y la confección temprana permitieron que la plantilla, como se está demostrando, se hiciese bien.

P. La química entre las jugadoras es esencial. ¿Qué estrategias ha utilizado para fomentar un buen ambiente de equipo?

R. Además de buenas jugadoras, buscamos perfiles muy concretos. A muchas las conocíamos y sabíamos que entenderían su rol y el objetivo del equipo. Están priorizando la idea de equipo antes que la idea de individualidad. Saben que para lograr el ascenso posiblemente no brillarán a nivel estadístico personal y sí entienden que la prioridad es el resultado del equipo. Esta química se empieza a ver desde el día uno, sabiendo que el objetivo del grupo está por encima de los objetivos individuales.

Alberto Antuña confía en que este sea el año del ascenso del Azulmarino. / JM Arbucias

P. ¿Cómo maneja la presión de estar en la primera posición y las expectativas que esto genera?

R. No existe presión, porque las jugadoras saben a qué han venido. Obviamente, el proyecto demanda el ascenso. Todas las jugadoras que están aquí, lo están porque quieren luchar por el objetivo y eso se traduce más en motivación que en presión. La dinámica ayuda, pero sé que cuando llegue la primera derrota, el equipo seguirá trabajando igual de bien y el objetivo seguirá siendo el mismo. Este equipo perderá pocos partidos por la mentalidad que tiene.

P. ¿Cuál es su filosofía como entrenador y cómo la aplica en el día a día con el equipo?

R. O por mi juventud o por los años que he vivido como ayudante, me considero un entrenador honesto. Soy duro, pero voy de cara. Ellas lo ven, lo aceptan e incluso lo valoran. Exijo lo mismo el lunes que el sábado. La gente que trabaja bien tiene la recompensa en la pista.

P. ¿Qué importancia le da al desarrollo individual de cada jugadora y cómo trabaja en ello durante la temporada?

R. Por el objetivo que tenemos, menos de lo que me gustaría. Priman el desarrollo colectivo y los resultados. Es un club que necesita rendimientos para cumplir lo que tenemos en mente. Sin embargo, creo que la mejora táctica individual sí se está produciendo.

P. ¿Qué aspectos tácticos considera que son los más importantes para mantener la racha invicta del equipo?

R. Nos centramos mucho en el scouting individual del rival. Focalizamos y enfatizamos mucho en las jugadoras del equipo al que nos enfrentamos. El trabajo del staff técnico es muy bueno. Las normas son muy claras. Somos un equipo que destaca por defender bien a las jugadoras referentes del equipo adversario. Tener jugadoras de alto nivel defensivo ayuda.

P. El Azul Marino está demostrando que es uno de los firmes candidatos al ascenso. ¿Qué otros equipos tienen aspiraciones reales de ascenso?

R. Hay un grupo de cuatro o cinco equipos que hasta el final tendrán opciones de ascenso directo, por plantilla, por presupuesto y por juego. Lo que, en estos momentos, en la jornada ocho, muestra la clasificación es significativo. Celta, Unicaja, Melilla o incluso Ardoi lucharán por el ascenso directo o a través de la final four.

P. El club lleva varias temporadas intentando subir a la máxima categoría del baloncesto español. ¿Será este el año del ascenso?

R. Sí, estoy convencido de que este será el año del ascenso porque el club está haciendo las cosas bien, ha aprendido de las dos primeras temporadas en la liga Challenge. Las personas que lideran este proyecto tienen mucha hambre, están apostando por el baloncesto femenino, cuidan el proyecto, a las jugadoras y al staff. Se lo merecen y hay plantilla para ello. Convencido de que se va a lograr.

P. Por último, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los aficionados del equipo?

R. Que sigan viniendo a Son Moix. Lo que se vio este fin de semana contra Unicaja es que la gente se está enganchando al baloncesto femenino. Las victorias y las dinámicas positivas ayudan. Los que vengan seguirán disfrutando. Tenemos un equipo muy chulo y está haciendo un buen baloncesto. Cuanta más gente venga, el equipo lo va a agradecer. Podemos conseguir una buena masa social pensando en lo que resta de la actual temporada y que, cuando lleguen los partidos importantes, ayude al ascenso y, si lo logramos, poder partir de esa misma masa social, que seguro ayudará, pensando en un futuro ilusionante para todos.