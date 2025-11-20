El Mayurqa Volei Palma Anaya apuesta por el talento mallorquín

El Mayurqa Volei Palma Anaya ha presentado este jueves oficialmente su equipo nacional para la temporada 2025/2026, un proyecto que apuesta por el talento mallorquín y que tiene como objetivo volver a luchar por la fase de ascenso.

El acto contó con la participación de Luana Franco Pereira, presidenta del club; Magda Ramis Garau, vicepresidenta ejecutiva de Garden Hotels Group; Andrea López, entrenadora del equipo nacional; así como representantes institucionales como Miguel Ángel Bennasar, gerente del IME, y Donald Miranda, responsable del Programa de Tecnificación de Voleibol del CTEIB.

Con una plantilla renovada y una fuerte presencia local, el Mayurqa Volei Palma Anaya celebra un hito histórico: tres jugadoras de la selección española nacidas en Baleares formarán parte del primer equipo. "La protagonista debe ser Mallorca", afirmó la presidenta Luana Franco.

La entrenadora Andrea López presentó a la plantilla y explicó el proyecto deportivo, basado en intensidad, crecimiento y compromiso. "Tenemos un grupo joven y competitivo, preparado para representar a la isla con orgullo", destacó.

Durante el acto, Magda Ramis Garau subrayó el papel del club y el valor del deporte femenino y local: "Para Garden Hotel Group es un verdadero orgullo acompañar esta nueva temporada al Mayurqa Voley Palma Anaya y a su equipo de Primera Nacional Femenina. Creemos firmemente en el poder transformador del deporte —y, especialmente, del deporte femenino y local— como motor de igualdad, talento y oportunidades. El voleibol representa valores que compartimos como esencia de nuestra empresa familiar: esfuerzo, constancia y trabajo en equipo".

El club agradeció el apoyo de las empresas que impulsan el proyecto: Montajes Eléctricos Anaya (patrocinador oficial), Garden Hotel Group, Reale Seguros, Air Europa, Viding y Gruppo Il Forno. El Mayurqa Volei Palma Anaya arranca así una temporada llena de ilusión y ambición, con el objetivo de situar de nuevo a Mallorca en la élite del voleibol nacional.