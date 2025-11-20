Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mayurqa Volei Palma Anaya apuesta por el talento mallorquín

El conjunto balear, que compite en Primera Nacional femenina, cuenta con tres jugadoras baleares que juegan con la selección española

Varias jugadoras de la plantilla junto a su entrenadora y la presidenta.

Varias jugadoras de la plantilla junto a su entrenadora y la presidenta. / Mayurqa Volei Palma.

El Mayurqa Volei Palma Anaya ha presentado este jueves oficialmente su equipo nacional para la temporada 2025/2026, un proyecto que apuesta por el talento mallorquín y que tiene como objetivo volver a luchar por la fase de ascenso.

El acto contó con la participación de Luana Franco Pereira, presidenta del club; Magda Ramis Garau, vicepresidenta ejecutiva de Garden Hotels Group; Andrea López, entrenadora del equipo nacional; así como representantes institucionales como Miguel Ángel Bennasar, gerente del IME, y Donald Miranda, responsable del Programa de Tecnificación de Voleibol del CTEIB.

Con una plantilla renovada y una fuerte presencia local, el Mayurqa Volei Palma Anaya celebra un hito histórico: tres jugadoras de la selección española nacidas en Baleares formarán parte del primer equipo. "La protagonista debe ser Mallorca", afirmó la presidenta Luana Franco.

La entrenadora Andrea López presentó a la plantilla y explicó el proyecto deportivo, basado en intensidad, crecimiento y compromiso. "Tenemos un grupo joven y competitivo, preparado para representar a la isla con orgullo", destacó.

Durante el acto, Magda Ramis Garau subrayó el papel del club y el valor del deporte femenino y local: "Para Garden Hotel Group es un verdadero orgullo acompañar esta nueva temporada al Mayurqa Voley Palma Anaya y a su equipo de Primera Nacional Femenina. Creemos firmemente en el poder transformador del deporte —y, especialmente, del deporte femenino y local— como motor de igualdad, talento y oportunidades. El voleibol representa valores que compartimos como esencia de nuestra empresa familiar: esfuerzo, constancia y trabajo en equipo".

El club agradeció el apoyo de las empresas que impulsan el proyecto: Montajes Eléctricos Anaya (patrocinador oficial), Garden Hotel Group, Reale Seguros, Air Europa, Viding y Gruppo Il Forno. El Mayurqa Volei Palma Anaya arranca así una temporada llena de ilusión y ambición, con el objetivo de situar de nuevo a Mallorca en la élite del voleibol nacional.

