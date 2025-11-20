El Germans Escalas será sede del primer campeonato de España profesional femenino de boxeo

Cort ha acogido este jueves la presentación del II Trofeo Ciutat de Palma de Boxeo, una edición en la que, además, se celebrará el primer Campeonato de España profesional femenino de esta modalidad deportiva.

El acto ha estado presidido por el primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, quien ha destacado la relevancia de que Palma sea la sede de esta cita histórica, lo que supone “una noticia extraordinaria y un auténtico orgullo para nuestra ciudad”.

“El polideportivo Germans Escalas será el escenario de una velada que situará a Palma en el centro de atención del boxeo nacional y consolidará a la ciudad como un referente deportivo”, ha señalado el regidor.

La competición tendrá lugar este sábado 22 de noviembre, arrancará a las 17:30 horas e incluirá diversos combates amateur, neo-profesionales y profesionales, entre ellos el combate por el Campeonato de España profesional femenino, protagonizado por Farah El Bousairi, actual campeona de España del peso mosca.

Al acto de presentación también han asistido Miguel Ángel Bennàssar, gerente del Institut Municipal de l’Esport (IME); Youba Sissokho, presidente de la Federación Balear de Boxeo; Néstor Domínguez, organizador del evento; los boxeadores profesionales Manuel Medrano, Vicente “Coco” Campaner y Farlin Condori, y Farah El Bousairi, que competirá por el título nacional.

Bonet ha dedicado unas palabras a la boxeadora mallorquina, a quien ha definido como un referente del boxeo femenino y “un ejemplo de superación y talento”, que encarna “el compromiso del Ajuntament con la igualdad, con la proyección del deporte y con el reconocimiento del talento local que lleva el nombre de nuestras islas por todo el mundo”.

El teniente de alcalde ha puesto en valor, además, el apoyo y el impulso del Ajuntament a este deporte, “que hasta ahora no había contado con la visibilidad y el reconocimiento que merece”. Finalmente, el regidor ha agradecido la presencia y la implicación de todos los profesionales participantes, así como de las entidades organizadoras y colaboradoras que hacen posible esta velada.