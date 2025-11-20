Deportes
La Federación revisa la fecha de la final de la Copa del Rey al coincidir con la Feria de Sevilla
Esta medida llega después de que el Ayuntamiento o la Policía Nacional hayan estudiado pedir un cambio de día y de que el propio Gobierno haya calificado el supersábado del 25 de abril como "sensible"
Carlos Doncel
La última final de la Copa del Rey trajo a Sevilla a más de 70.000 aficionados. La Feria de Abril congrega cada año a otras tantas decenas de miles de personas. Por eso la coincidencia de ambos macroeventos en 2026, con un supersábado en el estadio de La Cartuja y el Real, ha suscitado una polémica a nivel social e institucional. Hasta tal punto, que la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está analizando esta situación y revisando un posible cambio de fecha, tal como confirman fuentes de este organismo a El Correo de Andalucía.
"Durante la Feria se produce una fuerte tensión en los servicios esenciales, especialmente en materia de seguridad, movilidad y transporte. La coincidencia con otro evento de gran afluencia, como la final de la Copa del Rey, incrementa notablemente estas necesidades", ha declarado este miércoles el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. El subdelegado ha garantizado de igual forma "un dispositivo a la altura", aunque define la fecha escogida, el 25 de abril de 2026, como "sensible".
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla abrió la puerta a posible modificación del día: "Estamos trabajando mano a mano con la Federación y se barajarán todas las posibilidades", declaró al respecto Juan Bueno, portavoz del Gobierno municipal. Una línea en la que trabajan en el Consistorio desde el pasado lunes por la tarde, cuando la RFEF anunció que La Cartuja acogerá las tres próximas finales de Copa.
Hasta la Policía Nacional, encargada de confeccionar el operativo de seguridad, ha mostrado sus reticencias a la celebración de estas citas en una misma jornada. De hecho, el Cuerpo está estudiando la posibilidad de pedir un cambio de fecha para el encuentro, aunque de momento no ha trasladado esta solicitud de manera formal a la Subdelegación del Gobierno, según fuentes oficiales.
"Si no coinciden, mucho mejor"
La patronal hotelera tampoco ve con buenos ojos este supersábado: "Si no se produjera esta sincronía, mucho mejor. Aunque si finalmente coinciden dos eventos como la final de la Copa del Rey y la Feria, se sacará adelante de la mejor forma posible", afirma Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS). "Estas cuestiones tiendo a verlas en clave de repercusión mediática, que es más importante que vender una o dos noches más caras".
"Estos eventos son una punta de facturación, los precios son más altos y se producen casi llenos totales. Pero insisto: es más importante la repercusión mediática y la visibilidad que dan citas como estas", apunta Cornax a este medio. "Tenemos que producir 365 días al año, no solo un fin de semana. Y para eso es esencial que las personas tengan el nombre de Sevilla en el imaginario cuando se plantean hacer un viaje".
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma
- Gentrificación en Canamunt: 'Los mismos que se quejan de que no quedan vecinos alquilan a precios desorbitados
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones