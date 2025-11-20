Tenis
España-República Checa de la Copa Davis| Pablo Carreño - Jakub Mensik, en directo
La selección capitaneada por David Ferrer busca las semifinales de la Copa Davis ante una sólida República Checa
Redacción / agencias
España se mide a República Checa en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis. Tras confirmarse la dolorosa, aunque previsible, baja de Carlos Alcaraz por un edema en el isquiotibial derecho sufrido en las ATP Finals, Jaume Munar asume el papel de líder del conjunto dirigido por David Ferrer. Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez completan la convocatoria con la que España intentará volver a luchar por la preciada Ensaladera.
Ferrer, capitán de la selección española, ha elegido para estos cuartos de final a Jaume Munar y Pablo Carreño para los partidos individuales y a Pedro Martínez como acompañante de Marcel Granollers para el posible doble.
Abre la eliminatoria Carreño, número 89 del ránking ante el número 2 de los checos, Jakub Mensik, número 19 del mundo.
El segundo punto del duelo, entre los números 1 de ambos combinados, lo disputarán Munar (36) y Jiri Lehecka (17).
El dobles, en caso de que sea necesario, lo jugarán, tal y cómo entrenó la 'Armada', Pedro Martínez y el gran especialista, Marcel Granollers, ganador de dos Grand Slam en el presente curso, Roland Garros y Estados Unidos.
Sus rivales serán, en caso de que se juegue el choque, Tomas Machac (32) y el especialista en dobles Adam Pavlasek.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma
- Gentrificación en Canamunt: 'Los mismos que se quejan de que no quedan vecinos alquilan a precios desorbitados
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Virus Usutu, detectado por primera vez en Mallorca: qué es, cómo se transmite y estos son sus síntomas