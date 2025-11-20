Coll y Hampton, un duelo con morbo que tendrá que esperar

El esperado reencuentro en un terreno de juego entre Cata Coll y Hannah Hampton tendrá que esperar por la lesión de la inglesa. El Barcelona visita hoy al Chelsea en la cuarta jornada de la Champions League (21 horas, Disney) en uno de los mejores partidos que se pueden ver en Europa. La rivalidad entre las dos porteras existe tanto fuera como dentro después de que la inglesa admitiera que le hizo una «jugarreta» a la mallorquina en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa.

Coll y Hampton son dos de las mejores guardametas del mundo. La inglesa ganó la primera edición femenina del Trofeo Yashin y la de Pòrtol quedó tercera. Ponderó mucho la victoria de la portera británica en la final de la Eurocopa, aunque no detuvo más penaltis que la mallorquina. Ambas pararon dos y la diferencia estuvo en que Inglaterra ganó la Eurocopa .

Unas semanas después, Hampton dio una entrevista al programa ‘talkSport’ y explicó qué le hizo a Coll durante la tanda de penaltis: «Yo no me puse las indicaciones en la botella porque cualquiera podía hacer lo que hice yo. Si está allí… es como de todos. Así que me puse la chuleta en el brazo. Lancé su botella y, en su lugar, puse la mía, la sustituí. Y cuando Beth -Mead- fue a lanzar el penalti, la vi buscando su botella con las indicaciones y tuve que esforzarme para no reírme. No estaba allí, claro, no podía encontrarla».

La guardameta mallorquina salió al pasó y contestó tirando de ironía al tweet del programa con emoticonos de risa y con un «okey okey, calma calma. Al menos si fuera cierto...».

El primer encuentro entre ambas después de este cruce de declaraciones tendrá que esperar y es muy posible que sea con las selecciones, ya que España visitará Wembley el 14 de abril de 2026 en un duelo de la fase de clasificación para el Mundial. Coincidieron en la gala del Balón de Oro en septiembre, pero todavía no lo han hecho en el campo.

La última vez que jugaron el Barcelona contra el Chelsea, las culés superaron a las londinenses por un global de 8–2 en las semifinales en una eliminatoria que dominaron las azulgranas. En el último encuentro de liga de las culés, Cata Coll fue la mejor del equipo. Paró varios mano a mano y detuvo un penalti. Quiere seguir a este nivel .