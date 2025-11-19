Zagreb (capital de Croacia, casi 800.000 habitantes) es una ciudad tranquila y señorial. Situada entre montañas y bañada por el río Sava, es el principal baluarte histórico del voleibol nacional. Una escuela balcánica de trabajo y disciplina, que tiene en el pabellón Bojan Stranic (vetusto pero entregado a la causa) su fortaleza particular.

Un escenario que, lejos de intimidar, podría convertirse en el ideal para remontar el 2-3 adverso que el ConectaBalear CV Manacor porta en la maleta de cara a su debut fuera de casa esta noche en la Challenge Cup.

Una proeza que contará en las gradas con el apoyo de la plana mayor tanto de la directiva del club manacorí como de ConectaBalear, su patrocinador principal. Maria Antònia Perelló (presidenta), Tòfol Gomila (vicepresidente), Joan Miquel (director general) y Sebastià Riera (responsable de operaciones de la empresa) han viajado en comitiva a Zagreb (con escala y un trayecto de cuatro horas en coche desde Viena incluido) para animar a una plantilla confiada, con Alexis González como líder de la estrategia.

“Al final, lo más bonito es poder acompañar este sueño, más allá del puro patrocinio económico. Esta es parte de nuestra filosofía cuando decidimos involucrarnos con un club. Si lo hacemos es porque nos sentimos identificados con las personas que lo gestionan, como es el caso”, explica Joan Miquel, confirmando que “es una alegría inmensa que, después de 8 años en la Superliga, podamos compartir algo así, aquí con ellos”.

Sebastià Riera, por su parte, admite que “es todo un orgullo para Manacor y una satisfacción para nosotros poder acompañar a un club con 36 años de historia, poder estar en Croacia y ofrecer nuestro aliento para intentar pasar de ronda”.

Un viaje para la historia del ConectaBalear CV Manacor a Zagreb / Sebastià Sansó

“Ni nos lo planteábamos”

Maria Antònia Perelló ha sido presidenta del club en dos etapas diferentes de su historia reciente (el club se fundó en 1989). La primera, cuando el anterior presidente, Andreu Mesquida, pasó a presidir la Federación Balear de Voleibol; y una segunda fase, iniciada hace cinco años, cuando Mesquida decidió retirarse definitivamente de la primera línea. “Cuando empezamos a competir en Superliga, ni nos planteábamos poder estar jugando en Europa a estas alturas, en tan poco tiempo. Al final, el secreto no es otro que el trabajo diario y la disciplina, tanto en la pista como en los despachos”.

Una primera clasificación europea que, a finales de la pasada temporada, fue vista como una oportunidad única, ciertamente, pero también con el temor de no poder afrontarla por motivos económicos: “Esa era la duda… pero la implicación de la afición y de los jugadores merecía que estuviéramos compitiendo en Europa”. “Supongo que lloraré si finalmente conseguimos remontar y pasar a la segunda ronda… pero no sé si de alegría o por tener que hacer números otra vez”, responde la presidenta de manera medio irónica.

Tòfol Gomila, el vicepresidente de la entidad manacorina, tampoco ha querido perderse el debut internacional del CV Manacor fuera de casa: “La ilusión está, sabemos que si desplegamos nuestro mejor juego podemos pasar”, dice mientras matiza la anomalía de tener un equipo de una ciudad como Manacor encabezando la primera división del voleibol español: “En realidad, el milagro fue ascender a Superliga; el resto es fruto del enorme trabajo hecho para seguir ahí, compitiendo a un nivel tan alto”.

Si el objetivo de la pasada campaña era estar entre los seis mejores equipos estatales (superado finalmente con unas semifinales de liga y la final de la Copa del Rey, ambas perdidas de manera agónica ante el Guaguas canario), el de esta temporada es subir un peldaño más y estar entre los cuatro primeros de manera natural y estable. “Siempre puede haber contratiempos o lesiones que te hagan variar los planes; una temporada es muy larga. El objetivo es arriesgado pero posible”.