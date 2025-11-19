Rafa Nadal vuelve a una pista de tenis con Eala

Un año después de su retirada, Rafa Nadal ha vuelto a empuñar una raqueta de tenis. Ha saltado a una de las pistas de su academia para entrenar junto a la filipina Alexandra Eala, número 50 del ranking WTA, que ha sido formada en la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Este miércoles se cumple un año del último encuentro del tenista manacorí y, desde entonces, no había vuelto a pelotear. En una publicación en sus redes sociales, aseguró que "fue genial volver a una cancha de tenis y practicar contigo, Eala. La próxima vez seré más fuerte".

El único ganador catorce veces de Roland Garros cayó, representando a España, ante el neerlandés Van de Zandschulp (actual número 77 del ranking), que ya ha pasado a la historia, por un doble 6-4 en apenas 1 hora y 53 minutos en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Al acabar, el público coreó su nombre, pero fue un final muy descafeinado para uno de los mejores deportistas nacionales de la historia. Aunque es cierto que si España hubiera ganado los siguientes dos enfrentamientos se hubiera metido en las semifinales de la Copa Davis y hubiera podido jugar, al menos, una vez más. Cuando el manacorí se marchó de la pista tuvo la confirmación, que reconoció públicamente, de que ya no podía seguir jugando: «La decisión no me corresponde a mí, pero si fuera el capitán pondría a otro jugador [si España se hubiera clasificado]. Quizás la decisión fácil sea cambiarme por Bautista», señaló en rueda de prensa.

Eala, un joven talento formado en Manacor

La tenista filipina de 20 años ocupa el puesto 50 en el ranking WTA. La jugadora entrenada por Joan Bosch ha sido una de las sensaciones de 2025 tras alcanzar las semifinales del Miami Open tras eliminar a rivales como Iga Świątek, Jeļena Ostapenko, Madison Keys.

En la edición del US Open hizo historia porque se convirtió en la primera jugadora filipina en ganar un partido de Grand Slam, al vencer a la danesa Clara Tauson en primera ronda.

Eala llegó en 2018 junto a su hermano Michael a Manacor para formarse en la Rafa Nadal Academy. En 2020, con solo 14 años, conquistó el título de dobles del Abierto de Australia Junior junto a Priska Nugroho, y al año siguiente repitió éxito en Roland Garros Junior. Eala apunta alto en este 2026.