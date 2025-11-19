Los doce meses llenos de intensidad para Rafa Nadal

El año de retirada de Rafel Nadal ha dado para mucho. Hace cuatro meses mostró su parte más humano en el podcast de NDL Pro-Health, la marca de complementos alimenticios de Rafa Nadal y Cantabria Labs, en el que se pedalea para promover la salud. “No he cogido la raqueta todavía”, aseguró el extenista. “Es difícil decir cuál es mi día a día porque no tengo una rutina tan clara como tenía antes después de tantos años dedicándome a lo mismo. Estoy en un periodo de ir haciendo muchas cosas y de ir entendiendo qué me gusta más y menos. De momento estoy feliz”, explicó.

“Es muy importante tener objetivos en esta vida. A mí no me funciona levantarme cada día sin tener algo que hacer de responsabilidad. Aunque es bonito decir ‘yo si pudiera no trabajaría’ para mí eso tiene un tiempo limitado. Es importante tener objetivos que luego te permitan disfrutar del tiempo libre que tengas. Esforzarse para conseguir unos objetivos es lo que te da la felicidad. Si uno tiene todo sin esforzarse esos momentos de ocio terminan sin tener valor. Me gustaría seguir trabajando, aprendiendo y creciendo de todo lo que no sé. Estoy en un momento de aprender muchas cosas que me ilusionan y espero en unos años haber sido capaz de crecer como persona en todos los sentidos”, contó. En estos doce meses, Nadal no ha parado:

Nació su segundo hijo

Rafa Nadal y Mery Perelló fueron padres de su segundo hijo, Miquel. Nació en agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el mismo centro donde también dio a luz su primogénito, Rafael. El nombre de Miquel es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad, víctima de una larga enfermedad.

Más tiempo familiar

Lo primero que hizo el manacorí después de jugar su último encuentro fue disfrutar de la Costa del Sol junto a sus padres, su hermana y su mujer. Viajar y rodearse de sus seres queridos ha sido una tónica habitual para él con destinos como Disneyland o Japón donde aparece junto a sus padres, hermana y mujer vestidos con kimonos.

Subcampeón de lanchas eléctricas

El mar es otra de sus pasiones. El Team Rafa Nadal cerró la temporada 2025 de la E1 Series con un resultado histórico: subcampeón del mundo en el campeonato internacional de motonáutica eléctrica organizado por la UIM. El equipo, que representa al tenista mallorquín en esta innovadora competición de lanchas de propulsión 100 % eléctrica, completó un año de progresión y consolidación en la élite mundial. El propio Rafa Nadal presenció en directo el último Gran Premio de la temporada en Miami.

Reacción de Milei

Rafa Nadal fue uno de los grandes protagonistas del America Business Forum (ABF), un foro que reunió entre el 5 y el 6 de noviembre en Miami a líderes políticos, empresariales y deportistas como Leo Messi. Javier Milei, presidente de Argentina, no pudo esconder su emoción al conocer al ganador de 22 títulos de Grand Slam. Un miembro del equipo del presidente argentino gravó el momento en el que Milei se encuentra con Nadal y este lo saluda con un "Presidente, qué tal. Un placer". "No te puedo creer, ¿qué tal Rafa, cómo estás? Qué honor", contesta Milei mientras abraza al extenista y se lo queda mirando durante un rato mientras Rafa saluda al resto de los presentes. El vídeo y la reacción del presidente han dado la vuelta al mundo, siendo una de las escenas más comentadas de las últimas semanas.

Marqués de Llevant

El Rey Felipe VI concedió los primeros títulos nobiliarios de su reinado, nombrando marqueses, entre otros al tenista Rafa Nadal, la nadadora Teresa Perales y la cantante Luz Casal.

El monarca no había concedido hasta ahora ningún titulo nobiliario en sus diez años de reinado y la decisión se ha producido justo en el undécimo aniversario de su llegada al trono. Le concedió marqués de Llevant de Mallorca.

Honoris Causa

El extenista Rafael Nadal fue investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca, y se convertió en el primer deportista en recibir la máxima distinción que concede la institución académica salmantina.

La propuesta institucional para la concesión del doctorado 'honoris causa' al deportista Rafa Nadal fuedefendida por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, quien definió al ganador de 22 'Grand Slams', como "uno de los mejores deportistas de todos los tiempos".

El extenista defendió el deporte y sus valores en su discurso de investidura: “Tiene el poder de cambiar el mundo, de inspirar, de unir a las personas como pocas cosas lo hacen, porque habla a la juventud en un lenguaje que entienden, y puede crear esperanza donde solo había desesperación”, señaló el manacorí, rememorando las palabras que dijo en su día Nelson Mandela.

Undécimo en el campeonato de Golf de Baleares

Rafa Nadal se quedó a las puertas de colocarse entre los diez mejores en el campeonato de profesionales de golf de Baleares, que ganó Antoni Ferrer tras remontar en la última jornada. Este deporte es una de las grandes pasiones del manacorí que este año también ha jugado torneos benéficos y ha compartido instantáneas con amigos y estrellas del deporte como Pau Gasol y Roger Federer en diferentes campos de golf de Mallorca.

Premio Laureus

Fue reconocido con el premio Laureus al icono del deporte como homenaje al "final de una brillante carrera". Nadal puso fin en 2024 a una larga carrera deportiva plagada de éxitos porque, además de los veintidós títulos del Grand Slam, también ganó un oro olímpico individual en Pekín 2008, otro en dobles en Río de Janeiro 2016, cinco Copas Davis, dos Copas Laver o el Premio Príncipe de Asturias en 2008, entre otros.

Más expansión de su academia

La Rafa Nadal Academy sigue expandiéndose. Uno de los últimos proyectos ha sido la construcción de una 'copia' de la Rafa Nadal Academy en Kuwait. En la actualidad con varios centros en diferentes países y un nuevo proyecto en marcha, que tendrá su implantación en Albania. Estos son los distintos centros deportivos:

Rafa Nadal Academy: Manacor y Kuwait.

Rafa Nadal Tennis Center: Grecia, México, República Dominicana, Marbella y Hong Kong.

Rafa Nadal Sport Center: Albania, en proyecto.

Rafa Nadal Tennis Program: Egipto.

Homenaje en Roland Garros

En el día que se cumplieron veinte años desde que Rafa Nadal pisó por primera vez la tierra batida de la pista Philippe Chatrier, el tenista de Manacor recibió el gran y esperado homenaje que tanto se ansiaba desde su retirada el pasado mes de noviembre en Málaga.

Las gradas de la Philippe Chatrier se llenaron vestidas con las camisetas que repartió la organización formando un bonito mosaico humano entre el color de la tierra batida característica de París y el blanco, escribiendo en un lado "Rafa" y un corazón a cada lado y al otro, "14 RG". Fue el primero de los múltiples 'regalos' que recibió de la organización del Grand Slam francés.

Más hoteles

Rafa Nadal y el grupo hotelero Meliá inauguraron su primer hotel de la marca ZEL en América en Punta Cana en marzo. Se prevé que abran alguno en Argentina que se sumaría al de Calvià y al de Tossa de Mar (Girona).