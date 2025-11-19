El ConectaBalear cae con honores en Croacia en su primera experiencia en Europa

La primera experiencia del ConectaBalear CV Manacor en Europa terminó de manera digna pero clara. El equipo de Alexis González no pudo remontar el 2-3 que traía del Miquel Àngel Nadal y acabó pagando la inexperiencia. Aun así, luchó un partido que se le puso cuesta arriba desde el principio y que concluyó con un 3-1 sin demasiada discusión a favor del Haok Mladost croata, mucho más experimentado en este tipo de competición y que supo jugar con precisión en los momentos clave.

El Bojan Stranic no fue la olla a presión que se esperaba y unas 250 personas (no muy ruidosas) acudieron, en un miércoles laborable y en una tarde fría en Zagreb (4 grados), para presenciar la primera ronda eliminatoria de la Challenge Cup, la segunda competición europea del voleibol continental. Aun así, el primer set cayó claramente del lado croata 25-16.

El equipo rojo y lila empezó dubitativo tanto en el saque como en la recepción, lo que hizo imposible contrarrestar el 7-3 inicial que los croatas se apuntaron nada más entrar en calor y que marcó todo el set inaugural.

El ConectaBalear CV Manacor despertó en la segunda manga y se mostró más vivo e incisivo. De entrada, los de González se encomendaron a los remates de Romaní y a los saques efectivos de Rubén Lorente para aferrarse a un set que poco a poco se les fue escapando 15-10 y 23-17, hasta el 25-20. Ni los bloqueos ni las recepciones pudieron frenar la intensidad de los locales, apoyados en su estrella Kucharczyk, en esas pequeñas diferencias que deciden ganar o perder. El 2-0 global cayó por su propio peso en apenas 50 minutos de juego acumulado.

El tercer set potenció la dinámica del CV Manacor, como si se hubiera quitado la presión del debutante. Destiló un ritmo diferente a los dos iniciales y los arreones visitantes sirvieron para revertir la situación y abrir el casillero de sets. Así las cosas, nada pudo argumentar el Mladost Zagreb, que acabó hincando la rodilla por un claro y definitivo 16-25.

El cuarto y definitivo set fue tenso y los dos equipos reforzaron esfuerzos. Los continuos errores en el saque de los jugadores croatas permitieron a los de Manacor permanecer cerca en el marcador 9-11, 17-20, bien sustentados por la joven promesa del voleibol argentino, Fausto Díaz, y a la organización táctica. Pero nada pudo frenar al conjunto más laureado de Croacia, que finiquitó el partido en una racha inapelable de puntos hasta el 19-25.

Demasiado equipo y demasiado Kucharczyk para un ConectaBalear que deberá esperar a la próxima temporada para acumular experiencia europea y conseguir el primer triunfo para un equipo de la Part Forana en competición europea.