El Palmer Basket se despide de la Copa de España

El Palmer Basket Mallorca alargó su mal momento en la Liga con una contundente derrota en su visita al Movistar Estudiantes (90-77), quedando eliminado de la Copa de España en esta ronda de cuartos de final. Ver ficha técnica del partido

Comenzó muy bien el conjunto mallorquín en Madrid. El 22-32 que reflejaba el marcador al término del primer cuarto hizo concebir esperanzas a los jugadores de Lucas Victoriano, que dirigía por segundo partido a los baleares. Con Atencia (15 puntos) y Sanadze (10), sus últimos fichajes, como referentes en ataque, el Palmer encaró la segunda manga con optimismo, pero el equipo comenzó a ceder ante la mejoría local. Un parcial de 22-13 dejó el partido igualado al descanso (44-45).

Apagón tras el descanso

Tras el intermedio, el Palmer siguió apagándose, con Atencia y Sanadze mejor defendidos y atascados en ataque. El Estudiantes endosó un duro 27-11 a los mallorquines que dejó encarrilado el triunfo para los locales. En el último periodo, el Estudiantes bajó el ritmo y se dedicó a mantener su ventaja, lo que dio como resultado un último cuarto igualado (19-21).