Baloncesto | Copa de España
El Palmer Basket se despide de la Copa de España
El equipo de Lucas Victoriano se desploma tras el descanso y pierde con el Estudiantes (90-77)
El Palmer Basket Mallorca alargó su mal momento en la Liga con una contundente derrota en su visita al Movistar Estudiantes (90-77), quedando eliminado de la Copa de España en esta ronda de cuartos de final. Ver ficha técnica del partido
Comenzó muy bien el conjunto mallorquín en Madrid. El 22-32 que reflejaba el marcador al término del primer cuarto hizo concebir esperanzas a los jugadores de Lucas Victoriano, que dirigía por segundo partido a los baleares. Con Atencia (15 puntos) y Sanadze (10), sus últimos fichajes, como referentes en ataque, el Palmer encaró la segunda manga con optimismo, pero el equipo comenzó a ceder ante la mejoría local. Un parcial de 22-13 dejó el partido igualado al descanso (44-45).
Apagón tras el descanso
Tras el intermedio, el Palmer siguió apagándose, con Atencia y Sanadze mejor defendidos y atascados en ataque. El Estudiantes endosó un duro 27-11 a los mallorquines que dejó encarrilado el triunfo para los locales. En el último periodo, el Estudiantes bajó el ritmo y se dedicó a mantener su ventaja, lo que dio como resultado un último cuarto igualado (19-21).
Suscríbete para seguir leyendo
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”
- La Aemet alerta: después de Claudia llega a Mallorca un temporal que dejará lluvia, frío y nieve
- Una pasarela elevada unirá la terminal del aeropuerto de Palma y el parking
- Deniegan a un vecino de Palma revertir el cambio en el orden de sus apellidos tras arrepentirse