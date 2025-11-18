Fútbol sala | Primera División
El Palma Futsal suma un punto ante el líder ElPozo
El equipo de Antonio Vadillo, mejor hasta el descanso, topa con Henrique y la defensa del conjunto murciano
El Illes Balears Palma Futsal sumó este martes un punto (2-2) ante el líder ElPozo Murcia en un partido en el que los hombres de Antonio Vadillo fueron de menos a más en la primera mitad. Solo Henrique y la defensa rival evitaron una mayor ventaja (2-1) al descanso y propiciaron que los visitantes empataran en la segunda parte.
Los primeros cinco minutos del encuentro los protagonizaron los de verde pistacho: Ernesto, Fabinho y Charuto buscaron la portería, pero se toparon con Henrique y con la defensa visitante.
El primer gol de la noche sorprendió a los aficionados, ya que Dener adelantaba a los visitantes. Uno de los colegiados anulaba el gol por mano, pero el banquillo del ElPozo solicitó la intervención del VIR. Tras revisarse la acción, se dio validez al tanto murciano.
Reacción del Palma
La reacción del Palma Futsal no se hizo esperar. Lin colocaba el empate tras cazar un rechace de su disparo anterior, que se había estrellado en el larguero. Poco después llegó el segundo, un auténtico golazo de Mario Rivillos tras una fantástica combinación con Fabinho. Tras el 2-1, Dennis tuvo que intervenir para evitar el 2-2 y el equipo de Vadillo metió una marcha más. Arrinconó al líder. Charuto, Lucão, Fabinho y Lin volvieron a toparse con Henrique.
Tras pasar por vestuarios, Mateus Maia estuvo cerca de anotar el tercero, pero otra vez apareció el portero visitante. Dennis emergió para evitar el gol del empate murciano y, a falta de diez minutos del final, volvió a exhibirse bajo palos. Hasta cuatro intervenciones en poco más de un minuto.
«Tras el 0-1 el equipo reaccionó bien, hemos hecho un gran partido y nos queda un sabor agrdiculce»
Rivillos intentó levantar con sus acciones a un Palma que achacó el cansancio físico provocado por el elevado número de partidos disputados. Pero no fue suficiente: Marcel, con un golazo desde la frontal, colocaba el empate (2-2).
Lucão y David Peña pudieron adelantar al Palma y poco después Dennis evitó el tercer gol murciano. A falta de un minuto del final, ambos técnicos solicitaron tiempo muerto para preparar un juego de cinco que no alteró el marcador.
Ficha técnica
2 - Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Lin, Mario Rivillos y Fabinho.También jugaron: Mateus Maia, Ernesto, Deivão, Lucão, Charuto, Alisson y David Peña.
2 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Henrique, Gadeia, Marcel, RIcardinho y Álex García. También jugaron: Dener, Rivera, Ricardo, Ligeiro, Ricardinho, David Álvarez y César.
Goles: 0-1, Dener (min. 7); 1-1, Lin (min. 8); 1-2, Mario Rivillos (min. 12); 2-2, Marcel (min. 34)
Árbitros: Alberto Sarabia y Antonio P. Navarro. Amonestaron con tarjeta amarilla a Machado del Illes Balears Palma Futsal y a Gadeia y a Rivera del ElPozo Murcia Costa Cálida.
Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. 3500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Primera División.
