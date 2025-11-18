El Palma Futsal suma un punto ante el líder ElPozo

El Illes Balears Palma Futsal sumó este martes un punto (2-2) ante el líder ElPozo Murcia en un partido en el que los hombres de Antonio Vadillo fueron de menos a más en la primera mitad. Solo Henrique y la defensa rival evitaron una mayor ventaja (2-1) al descanso y propiciaron que los visitantes empataran en la segunda parte.

Los primeros cinco minutos del encuentro los protagonizaron los de verde pistacho: Ernesto, Fabinho y Charuto buscaron la portería, pero se toparon con Henrique y con la defensa visitante.

El primer gol de la noche sorprendió a los aficionados, ya que Dener adelantaba a los visitantes. Uno de los colegiados anulaba el gol por mano, pero el banquillo del ElPozo solicitó la intervención del VIR. Tras revisarse la acción, se dio validez al tanto murciano.

Reacción del Palma

La reacción del Palma Futsal no se hizo esperar. Lin colocaba el empate tras cazar un rechace de su disparo anterior, que se había estrellado en el larguero. Poco después llegó el segundo, un auténtico golazo de Mario Rivillos tras una fantástica combinación con Fabinho. Tras el 2-1, Dennis tuvo que intervenir para evitar el 2-2 y el equipo de Vadillo metió una marcha más. Arrinconó al líder. Charuto, Lucão, Fabinho y Lin volvieron a toparse con Henrique.

Tras pasar por vestuarios, Mateus Maia estuvo cerca de anotar el tercero, pero otra vez apareció el portero visitante. Dennis emergió para evitar el gol del empate murciano y, a falta de diez minutos del final, volvió a exhibirse bajo palos. Hasta cuatro intervenciones en poco más de un minuto.

«Tras el 0-1 el equipo reaccionó bien, hemos hecho un gran partido y nos queda un sabor agrdiculce» Antonio Vadillo — Entrenador del Palma Futsal

Rivillos intentó levantar con sus acciones a un Palma que achacó el cansancio físico provocado por el elevado número de partidos disputados. Pero no fue suficiente: Marcel, con un golazo desde la frontal, colocaba el empate (2-2).

Lucão y David Peña pudieron adelantar al Palma y poco después Dennis evitó el tercer gol murciano. A falta de un minuto del final, ambos técnicos solicitaron tiempo muerto para preparar un juego de cinco que no alteró el marcador.