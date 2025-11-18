Palma Futsal-ElPozo Murcia: El tricampeón del mundo recibe al líder de la Liga

El Illes Balears Palma Futsal, que hace escasamente una semana se proclamó tricampeón de la Intercontinental, recibe este martes Son Moix (19:30 horas, LaLiga+) al ElPozo Murcia Costa Cálida, actual líder de Primera División, en uno de los partidos más exigentes de la temporada.

El equipo de Antonio Vadillo, que llega tras ganar en Alzira el pasado sábado y con apenas descanso, medirá sus fuerzas a un conjunto murciano en racha, que solo ha perdido un partido en diez jornadas y que destaca por ser el menos goleado de la categoría.

El Palma, por su parte, se apoya en su potente capacidad ofensiva –es el equipo más goleador junto al Barça– y busca su segunda victoria consecutiva antes de afrontar los octavos de la UEFA Futsal Champions League.

El duelo será una prueba de máximo nivel para medir el estado competitivo del equipo y recuperar la fortaleza de Son Moix en el retorno de la liga al Palau después del encuentro ante el Movistar Inter, que significó la primera derrota en casa en liga regular desde abril de 2024.

A pesar de las molestias físicas de varios jugadores, la única baja confirmada en el Palma Futsal es la de Manuel Piqueras.

Vadillo: «Nos va a exigir mucho»

«Sin duda, esta temporada es el mejor equipo de la categoría hasta día de hoy. Ahí están sus números», apuntó el técnico del Palma, Antonio Vadillo, que añadió: «Nos va a exigir mucho. Quizás sea el mejor equipo al que nos vayamos a enfrentar en lo que llevamos de temporada y tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos». «Les tenemos que hacer correr, quitarles la pelota y hacerles sufrir. Y , defensivamente tenemos que estar más contundentes», aseveró.