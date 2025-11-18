Palma acogerá la Supercopa de España de Fútbol Sala 2026

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que la Supercopa de España de Fútbol Sala 2025/2026 se disputará en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, convirtiendo Palma en el epicentro del fútbol sala estatal los próximos 3 y 4 de enero. Se trata de una noticia de máxima relevancia para la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, ya que supone la llegada a nuestra casa de uno de los títulos más prestigiosos del panorama nacional y que, este año, llega cargado de significado: la competición se celebrará en Mallorca con motivo del Centenario de la FFIB, que se conmemora en 2026.

El torneo reunirá a los cuatro mejores equipos del país: Jimbee Cartagena, que participará como campeón de liga y defensor del título tras conquistar las dos últimas ediciones; Servigroup Peñíscola, que llega como campeón de la Copa de España; Movistar Inter FS, que lo hará como campeón de la Copa de S.M. el Rey; e Illes Balears Palma Futsal, actual campeón de la UEFA Futsal Champions League y presente en la Supercopa como mejor clasificado de la liga regular tras el campeón de Copa.

Este hito deportivo será posible también gracias al apoyo del Govern de les Illes Balears, que ha respaldado a la FFIB para que un título de esta magnitud pueda disputarse en nuestra tierra.

La celebración de este gran acontecimiento nacional en Son Moix es un reconocimiento al crecimiento del fútbol sala en las Islas Baleares y al trabajo constante de los clubes, deportistas e instituciones que impulsan este deporte en nuestro territorio. Palma volverá a demostrar su capacidad para acoger competiciones de primer nivel y ofrecerá a los aficionados la oportunidad única de disfrutar de las grandes estrellas del fútbol sala estatal.