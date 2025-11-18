Obituario
Muere Miquel Bestard Amengual, pionero del tir de fona, a los 72 años
Fue juez de atletismo y colaboró en la creación de la primera federación del deporte autóctono
Ha fallecido a los 72 años Miquel Bestard Amengual, hombre estrechamente vinculado al deporte, especialmente en Tir de Fona, deporte el en que se vio involucrado a través de Miguel Sans, que lo presentó a Mateu Cañellas.
Bestard fue primero juez de atletismo y, posteriormente, colaboró con Mateu Cañellas y Pep Sanchis en la creación de la la primera federación de tir de fona oficial que existe en el mundo. Miquel Bestard se hizo cargo del colegio de jueces de tir de fona y fue el primer presidente de los jueces del deporte autóctono por antonomasia.
Los pioneros de dicho deporte lloran la perdida de Miquel, quien fue empleado de Banco de Bilbao, por su talante de buena persona y siempre dispuesto a arrimar el hombro con tal de ayudar.
