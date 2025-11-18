Jaume Munar se convierte en el número uno de la selección española en la Copa Davis

Jaume Munar es el número uno de la selección española en la final 8 de la Copa Davis en Bolonia tras la baja de Carlos Alcaraz. El tenista mallorquín, que ocupa el puesto 36, tiene el mejor ranking del equipo que capitanea David Ferrer. La ausencia del murciano obliga al de Santanyí a asumir buena parte del peso de la primera eliminatoria contra República Checa este jueves a partir de las 10:00 horas.

Este martes la selección española ha anunciado la baja de Carlos Alcaraz por un "edema en el isquiotibial" sufridas durante su participación en las ATP Finals de la semana pasada en Turín. El número uno mundial viajó este lunes por la tarde en vehículo para incorporarse a la concentración del equipo español en Bolonia, y se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial de su pierna derecha.

“Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, explicó el murciano.

David Ferrer, capitán de la selección española, tiene un serio contratiempo porque su equipo deja de ser favorito este jueves contra República Checa. Jaume Munar, Pablo Carreno (Nº89), Pedro Martínez Portero (Nº95) y Marcel Granollers tienen un ranking peor que los checos Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik , Vit Kopriva y Adam Pavlasek. Tanto Lehecka (Nº17), como Mensik (Nº19) y Machac (Nº32) ocupan un mejor puesto que Jaume Munar, número uno de los españoles. En el dobles, los de David Ferrer sí son favoritos ya que cuentan con un especialista como Marcelo Granollers (Nº6).

Formato

Los dos primeros partidos de cada eliminaroria serán de individuales, enfrentando al número uno de cada equipo con su número dos. En caso de ser necesario, se disputará el encuentro de dobles.

Cada partido de individuales se jugará al mejor de tres sets. En el dobles, el tercer set se disputa con el formato de 'tie-break' a 10 puntos.

"La presión de la Copa Davis es única y especial"

Jaume Munar aseguró este domingo en declaraciones conjuntas a la Federación de Tenis y a la organización de la Copa Davis que la presión es "única y especial". "La he disfrutado de todos los colores. Disfruté una experiencia inolvidable en Marbella cuando el primer día me tocó sufrir una derrota inesperada y después remontamos. Las cosas que se viven en la Copa Davis son especiales. Me llena muchísimo y me hace feliz", aseguró.

"Estamos muy ilusionados de tenernos unos a los otros, jugar por equipos es especial y sentimos el cariño de estar compartiendo lo que hemos compartido durante tantos años. Me da mucha felicidad estar en la selección y representar a mi país. Es un premio al trabajo bien hecho y la máxima ilusión es compartirla con todas las personas de nuestro equipo y también por luchar por un trofeo como la Copa Davis y lo que representa", finalizó.