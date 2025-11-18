Dani Benítez (38 años), ex del Mallorca y del Granada: "Me metí una raya de cocaína para aguantar para ir a entrenar"

El futbolista mallorquín Dani Benítez, de 38 años, es conocido por los aficionados al fútbol español por su paso tanto por el Granada, como por el Mallorca, además del Elche. Sin embargo, en 2014 sufrió un duro varapalo al ser sancionado con un año sin poder practicar su profesión debido a un positivo en cocaína en uno de los controles que hacen regularmente a los profesionales.

Ahora, el de Palma se ha sincerado con el programa de Movistar+, 'Informe Plus', donde ha hablado sobre ese suceso ocurrido cuando todavía militaba en las filas del Granada en Primera División.

"Me metí una raya de cocaína y ese fue el mayor error de mi vida", apunta el jugador que actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar contrato en julio con el CD Huétor Tájar granadino, equipo de Tercera RFEF.

El futbolista mallorquín Dani Benítez. / .

Benítez comenta que todo ocurrió durante una fiesta en su casa un viernes por la noche cualquiera, un día que para la gran mayoría de la gente es de receso, pero que en el caso de los futbolistas puede ser la antesala de un sábado de entreno matutino.

"Al día siguiente tenía entrenamiento y no sé si serían las 7 o las 8 de la mañana, muy borracho", reconoce. Pensó que tenía que ir a la cita, pero no estaba en condiciones de empezar a correr junto con el resto de compañeros.

"Hubo una persona que me dijo, 'métete una ralla y te vas a espabilar, y te vas a entrenar'", apunta el jugador mallorquín. Ahora, con perspectiva, reconoce que es un fallo "que va a arrastrar siempre", pues tras lo ocurrido nunca regresó al primer nivel, encadenando temporadas en conjuntos de segundo plano, como el Alcorcón, el Racing Ferrol o la UE Sant Julià andorrano, además de una aventura en Chipre con el Limassol.

Sobre ello, asegura que "jamás en la vida había consumido drogas", en general, y que su cuerpo no respondió como pensaba que lo iba a hacer.

Pese al suceso, el futbolista ha mencionado en todas las ocasiones en las que ha sido preguntado por ello que fue un error, aunque se ha defendido de posibles pensamientos contrarios a la realidad: "¿Si fui adicto después? No, para nada... Siempre he hablado de este tema sin tapujos y no tengo problemas en reconocer el error. Jamás he tenido un problema de drogadicción, por así decirlo. Gracias a Dios", comentaba en una charla con Josep Pedrerol de hace unos meses.

En otra entrevista, en Onda Cero, indicaba que ocurrió durante una "mala racha" en su vida: "Me junté con gente que no debía. Fue raro, estaba lesionado y no tenía que ir convocado", aseguraba a la cadena radiofónica, aunque nunca ha rehuido del castigo y aseguró que "esto se lo merece".