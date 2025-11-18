El ConectaBalear busca la remontada europea en Zagreb

El ConectaBalear CV Manacor intentará, este miércoles en Croacia, remontar el mínimo resultado adverso cosechado hace una semana en el pabellón Miquel Àngel Nadal ante el Mladost Zagreb (2-3), para así poder avanzar a la segunda ronda de la Challenge Cup en lo que viene siendo el debut europeo para los manacorins, y la primera participación internacional en la historia de un club mallorquín de la Part Forana. Lo hará de visitante (a las 20h en el pabellón Dom Odbojke Bojan Stranic), pero con apoyo rojiblanco en las gradas.

Esta misma tarde, una expedición de aficionados del ConectaBalear ha salido del aeropuerto de Son Sant Joan rumbo a Viena, donde han pasado la noche y desde donde saldrán en coches alquilados (más de 4 horas de trayecto) hasta la capital croata. Asimismo, han volado también la presidenta del club, Maria Antònia Perelló; Tòfol Gomila, también en representación del Manacor, y Joan Miquel Durán y Sebastià Riera, representantes de su patrocinador principal, ConectaBalear.

Unos hinchas que se muestran optimistas y con la confianza de poder dar la vuelta al marcador y ganar el encuentro, ya sea de forma clara o forzando un sexto set de desempate. «Los primeros dos sets en casa estuvimos algo nerviosos. Seguro que si jugamos más relajados podemos conseguirlo», explicaban antes de salir rumbo a Austria.

El entrenador del CV Manacor, Alexis González, espera un partido exigente pero con posibilidades de triunfo. «Será igualado. Aquí no empezamos bien, los dejamos jugar y ellos se llevaron una diferencia de dos sets a cero. Después encontramos nuestro juego e incluso nos vimos superiores en el resto de encuentro. El tie-break fue peleado, pero se lo llevaron ellos».

González no oculta la trascendencia del partido: «Tenemos que ganar, pero ellos también o, como mínimo, sacarnos dos sets. Tendremos oportunidades, será un partido que se decidirá en los pequeños detalles. Si hacemos nuestro voleibol, podemos lograr la victoria»

El equipo viaja a Croacia motivado y con buen ritmo competitivo tras ganar este fin de semana al Servigroup Playas de Benidorm en la Superliga española.n