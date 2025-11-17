El Son Cladera avanza a la segunda fase de la Europe Cup Women

El Son Cladera TTC – Mallorca completó una actuación brillante en el Stage 1 de la Europe Cup Women, celebrado del 14 al 16 de noviembre en Linares, donde se proclamó líder invicto del Grupo C y logró el billete al Stage 2. El conjunto mallorquín de tenis de mesa fue, además, el único equipo español capaz de superar la fase de grupos.

El Son Cladera arrancó la competición con una sólida victoria por 1-3 ante el polaco KS Wamet Dąbcze, gracias a los puntos de Pauline Chasselin y Ugi Ayano. En ese primer duelo, Eugenia Sastre tuvo que retirarse por molestias físicas que condicionaron su participación durante todo el torneo.

En la segunda jornada, el equipo mallorquín volvió a mostrar fortaleza colectiva imponiéndose por 3-1 al belga TTC Meerdaal Leuven, con Ayano firmando otra actuación determinante y Chasselin sumando un nuevo punto. Pese a no estar al cien por cien, Sastre acompañó al equipo y reforzó la cohesión del grupo.

El enfrentamiento decisivo ante el Fenerbahce Sports Club se resolvió con un trabajado 3-2. Ayano volvió a sumar dos puntos de gran valor y Chasselin cerró la eliminatoria con una victoria clave en el partido final ante Altinkaya. Sastre, pese al esfuerzo, cedió por 1-3 ante Ece Harac. Con este triunfo, el Son Cladera certificó un pleno de tres victorias y una imagen de enorme solvencia.

Único español que avanza en Europa

Mientras tanto, los otros equipos españoles tuvieron menos fortuna. La Universidad de Burgos – RM Terán, encuadrada en el Grupo A, terminó tercera con un balance de una victoria y dos derrotas, quedándose fuera del Stage 2. El CD Indiana Games, por su parte, encajó tres derrotas en el Grupo B y tampoco logró avanzar.

La segunda fase, o Stage 2, reunirá a 16 equipos en sede única, entre ellos los dos primeros clasificados de cada grupo y los equipos procedentes de la Champions League. Con un bloque competitivo, una Ayano en un estado de forma excepcional y una Chasselin decisiva, el Son Cladera TTC – Mallorca afrontará la próxima fase como uno de los conjuntos más firmes del panorama europeo.