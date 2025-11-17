Pilotades: La FFIB entregó sus premios en Son Amar

Son Amar acogió la Gala del fútbol balear para homenajear a los campeones de la temporada anterior, tanto en la Liga como en la Copa, además de rendir un tributo a dirigentes, futbolistas y árbitros. El escudo de oro y brillantes fue para Mariona Caldentey, Cata Coll, Patri Guijarro, Virginia Torrecilla y al árbitro internacional de fútbol sala Diego Martínez. También se distinguió a Juan Giménez, Tolo Pizà, Armenta Fernández, Lucía Corrales y Marcos Vidal, Federico Tamarit, Guillem Danús y Xisco Ferrer.

El Mallorca juvenil se reencuentra con el triunfo

El Mallorca juvenil se reencontró ayer por la tarde con el triunfo ante el colista Sant Cugat al ganar por 3-0. Los rojillos son quintos en la tabla del grupo III de la División de Honor y llevaban tres partidos sin ganar.

El San Francisco juvenil pierde por 2-1 en Zaragoza

El San Francisco juvenil volvió de Zaragoza con una derrota por 2-1 ante el Racing tras una primera parte mala. Los escolares jugaron con Josep Mercadal, Gerard Rojals, Oriol Tejada (Jordi León), Spencer, Riera, César Guzmán, Xayron (Álvaro Fernández), Adrià Aguilera (Burgaya), Lluís Quirós, Gerardo Horrach (Alex Franco) y Dani Molina (Verd).

El Constància juvenil cae por la mínima en Cornellà

La mala fortuna sigue acompañando al Constància juvenil que cayó en el feudo del Cornellà en el último minuto después de firmar un partido serio. Los de Inca jugaron con Josep Bover, Romero, Dimitrov (Pau Robles), Valentino, Crespí, Aleix Cortés (Mairata):, Arbós (Josep Coll), Gálvez (Juan Mascaró), Ian Seguí (Patricio), Pau Comas y Lamin.

Un penalti condena al Balears femenino

El Balears femenino sigue en mala racha y ayer sumó su sexto partido consecutivo sin conocer la victoria tras perder por 1-0 en el feudo del Fundación Rayo Vallecano. Las blanquiazules jugaron con Sandra Torres, Alcaide, Raquel, Abigail, Neus Perelló, Marina Crespo (Nerea), Cora Coll (Magda Garcías), Fátima, Laura Rosselló, Paula Marqués y Sofía Rojas (Nuria Pomer).

Inclusión jugó contra los veteranos del Mallorca

El campo de Can Valero acogió este fin de semana una diada entre los Veteranos del Mallorca y un equipo de Inclusión en Movimiento en un evento muy deportivo y organizado por Marcelo Scazziotta.

El Palma futsal juvenil triunfa en Manresa

La sexta jornada de la División de Honor juvenil de fútbol sala dejó emociones fuertes en el Grupo III. El Palma Futsal se impuso por 2-3 en Manresa, sentenciando el duelo con un contundente 0-3 al descanso. Por su parte, el Fisiomedia Manacor sufrió su primera derrota de la temporada en casa, cayendo 3-4 ante el Sala 5 Martorell. La anécdota de la jornada la protagonizó el Viva Sports, que no pudo disputar su partido en la pista del Eixample por una avería en el motor que eleva las lonas que dividen la pista. En clave individual, el Industrias Santa Coloma, con Lluís Oliver en el quinteto titular, ganó 3-1 al Sant Joan de Vilassar y se mantiene líder del Grupo 3. Un liderazgo que también conserva el Noia en el Grupo 1, tras vencer 3-6 al Carballiño con dos goles del mallorquín Iván León, informa Joan Carles Gibert.

El Juan de Ávila sigue líder en el grupo B femenino

La sexta jornada de la Primera Autonómica Femenina dejó movimientos clave en la clasificación. En el Grupo B, el Juan de Ávila A mantiene el liderato, aunque el Fisiomedia Manacor le sigue de cerca tras imponerse por 1-4 en su visita al San Roque. En el C, se produjo un triple empate a nueve puntos entre Atlético Mercadal B, Sant Joan y Son Oliva. Las palmesanas del Son Oliva pusieron fin a la imbatibilidad del filial menorquín gracias a un gol en propia puerta en los instantes finales del encuentro, mientras el Sant Joan goleó con autoridad por 6-0 al Juan de Ávila B.