Palma, ConectaBalear y UIB presentan la Cátedra de Derecho Deportivo

La Universitat de les Illes Balears, el Illes Balears Palma Futsal y ConectaBalear han formalizado la creación de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal-ConectaBalear, un nuevo espacio de referencia destinado a impulsar la investigación, la formación y la divulgación especializada en el ámbito jurídico deportivo.

El acuerdo de colaboración se ha firmado este lunes 17 de noviembre de 2025, con la presencia del doctor Adrià Muntaner, vicerrector de Proyección Social y Cultural; el doctor Jaime Campaner, director in pectore de la cátedra; Luis Vegas, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB); y Antoni Morro, técnico del área de Fundraising y Cátedras de la FUEIB. Por parte del club y la empresa patrocinadora han asistido José Tirado, presidente del club, y Joan Miquel Duran, director general de ConectaBalear.

La nueva cátedra nace con la vocación de promover el conocimiento del marco jurídico que regula la actividad deportiva, así como de fomentar la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Para ello, impulsará programas de formación especializados, jornadas y seminarios, además de proyectos de investigación aplicada en materias clave como el derecho penal y administrativo deportivo, la prevención del dopaje, la lucha contra la corrupción o la protección de la integridad en las competiciones.

Becas y programas predoctorales

Asimismo, la iniciativa contempla el apoyo a jóvenes investigadores mediante becas y programas predoctorales, además de concursos y actividades destinadas a acercar el derecho deportivo a estudiantes, profesionales y entidades del sector.

La creación de esta cátedra refuerza el compromiso común con la ética, la profesionalización y el desarrollo de un deporte más seguro, transparente y formado en las Illes Balears.