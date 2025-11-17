Ocho medallas en el Nacional de piscina corta de Barcelona

La natación mallorquina cerró el domingo el Campeonato de España Absoluto Open de Invierno en piscina corta en la Nova Escullera del CN Barcelona con buena nota. Hugo González (1999, CN Terrassa) , Sergio de Celis (2000, CN Sabadell) y Estella Tonrath (2007, CN Terrassa) sumaron ocho medallas y consiguieron cuatro mínimas más para el Europeo de Lublin, que se celebra del 2 al 7 de diciembre.

Hugo González sumó tres oros: uno en 200 braza, otro en 200 espalda y el último en 200 estilos, además de una plata en los 100 estilos. También consiguió tres mínimas en las pruebas que reinó.

Sergio de Celis ganó el campeonato de los 50 libre y quedó tercero en el 100 libre-donde obtuvo la mínima- y en el 200. Estella Tonrath consiguió la plata en el 200 espalda y batió dos veces la Mejor Marca Nacional con 18 años de la prueba. Ya estaba clasificada por el criterio reservado a las campeonas de Europa júnior.

Además, otro de los aspectos que cabe destacar son las 16 finales A y las 13 B conseguidas por la natación balear.