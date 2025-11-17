Izan Guevara renueva con Pramac Yamaha un año más

Izan Guevara renueva un año más con Pramac Yamaha. El piloto palmesano ganó este domingo su primer Gran Premio en Moto 2 en Valencia y lo celebrará a lo grande tras continuar un año más en la escudería japonesa.

Desde Yamaha, subrayan que Guevara "ha mostrado un progreso impresionante desde que se unió al equipo en 2025, logrando su mejor temporada en la categoría intermedia con un 11.º puesto en la clasificación general y dos podios, incluida una impresionante victoria en la última carrera de la temporada. Su constante evolución subraya la visión a largo plazo de Yamaha de apoyar a los pilotos en su crecimiento como futuros contendientes de MotoGP".

Paolo Pavesio, director general de escudería, aseguró que están contentos con la evolución del palmesano: "Durante el último año, Izan Guevara ha demostrado un gran progreso. Su adaptación a la moto y al equipo ha ido creciendo a lo largo de la temporada, y estamos seguros de que seguirá creciendo aún más en 2026. Al mismo tiempo, estamos encantados de dar la bienvenida a Alberto Ferrández, un piloto que ya ha demostrado un potencial excepcional en el JuniorGP y que encarna el espíritu de la estrategia de desarrollo de talentos de Yamaha".

El mallorquín afirmó que está muy feliz por la renovación: "Estoy muy contento de seguir formando parte de la familia Yamaha un año más. La temporada pasada iniciamos un proyecto completamente nuevo y hoy podemos decir con orgullo que BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 es un equipo sólido y capaz de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Estoy muy agradecido a Yamaha y Pramac Racing por su confianza, y daré lo mejor de mí para conseguir los resultados que nos hemos propuesto".