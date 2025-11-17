Carreras por montaña
Félix Forcades y Asmaa Zammou se imponen en la CxM Puigpunyent
El corredor del Tirany CM y la atleta del SMC Pollença lideran la prueba de 16,1 km y 984 metros de desnivel positivo
Félix Forcades (Tirany CM) y Asmaa Zammou (S.M. Club Pollença) fueron los vencedores de la carrera por montaña CxM Puigpunyent, disputada este domingo sobre la distancia de 16,1 km con 984 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en Puigpunyent, bajo la organización del ayuntamiento y el reglamento de la Federació de Muntanyisme i Escalada, que preside Xisco Fanals.
Félix Forcades dominó la prueba firmando un tiempo de 1h39:52 en la línea de meta. Hamal Villar (Món Aventura) se clasificó segundo con 1h40:39, completando el podio Ramón Morey (AE Puigpunyent i Galilea) con 1h41:53.
Asmaa Zammou lideró la carrera femenina con 2h07:52. En segund posición se clasificó Gisela Solange (Malift Mallorca) con 2h08:44 y Rebecca Lewis (Vegan Runners U.K.) completó el cajón con 2h10:11.
