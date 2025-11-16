Ciclismo
Roberto Ledesma y Andreu Martorell se adjudican el Dijous Bo de ciclocrós
Lucirán el maillot de líder respectivo en open A y B, mientras que Leonor López comanda la general de las féminas en la Challenge
Tomeu Arbona
Roberto Ledesma fue el claro dominador de la octava edición del Ciclocrós Dijous Bo, prueba celebrada este sábado por la tarde bajo la organización del CC Inca. El ciclista del Grup Esportiu Es Port de Ciutadella, que llegaba como líder tras las dos primeras pruebas de esta Challenge, superó a Bernat Massanet y Jaume Durán, quienes completaron el podio de la general Open A, en cuya carrera Santi González fue el primero de los júniors por delante de Àlan Reus y Jaume Oliver.
La prueba para los Open B se decantó a favor del cadete Andreu Martorell, que firmó su tercer triunfo en las tres pruebas disputadas hasta la fecha, superando a Abdón Vich y Miquel Joan Adrover.
Categorías de base
El podio cadete se completó con Miquel Perelló y Pablo Donís, mientras que las mejores féminas de la general fueron Marta Almansa, María Rodríguez y Mireia Escobar, aunque Leonor López se mantiene al frente de la clasificación de la Challenge.
En infantiles, los ganadores fueron Connell Francis y Martina Roig, mientras que el triunfo en alevines correspondió a Jaume Salmerón y Clara Nadal. También participaron los más jóvenes de las categorías principiante y promesa, con premio para todos los inscritos.
