Primera derrota del Porreres con Jaume Mut en el banquillo

El Porreres encajó su primera derrota (2-3) desde la llegada de Jaume Mut al banquillo en un encuentro marcado por la eficacia del Castellón B, que supo aprovechar sus oportunidades y gestionar su ventaja. El conjunto mallorquín, que llegaba invicto tras una victoria y dos empates con el técnico felanitxer, no logró sumar y se mantiene en las plazas de descenso en este Grupo 3 de Segunda RFEF.

El filial castellonense arrancó con dominio del balón y presencia en campo rival. En el minuto 2, el árbitro no señaló unas manos de Alejandro Marcos, y acto seguido llegó el primer aviso local con un remate de Rodri a centro de Poo. El Porreres buscaba salir a la contra, pero el control era visitante.

En el minuto 26, el Castellón B rozó el gol en un córner: remate de Sellés y despeje sobre la línea de la defensa local. La insistencia visitante se transformó en el 0-1 en el minuto 34, cuando Yeray conectó un cabezazo tras una falta lateral, primer tanto que encajaba el Porreres en la etapa de Mut. La primera parte se cerró con un intento desviado de Alejandro Marcos.

Cambios en el descanso

Tras el descanso, Mut introdujo cambios y el equipo salió con intención de pisar más área contraria. Pau Mascaró tuvo una ocasión muy clara en el minuto 46, pero justo un minuto después llegó el 0-2: una contra bien ejecutada por el Castellón B que finalizó Segura, acción que condicionó el desarrollo de la segunda parte.

A pesar del golpe, el Porreres se mantuvo activo en ataque y encontró el 1-2 en el minuto 55 con un buen cabezazo de Llamas. A partir de ahí, el equipo local llevó el peso del juego, mientras el once visitante se centró en defender su ventaja.

Cuando más insistía el Porreres, el Castellón B aprovechó su segunda aproximación del segundo tiempo para sentenciar. En el minuto 85, una transición rápida terminó con el 1-3 anotado por Josep Díaz.

El árbitro añadió ocho minutos de descuento y, en el 91, un mal despeje de Santamaría hacia su portería propició el 2-3, que ajustó el marcador en los instantes finales. El Porreres buscó el empate hasta el último ataque, pero sin éxito.