Fútbol | Segunda RFEF
El Poblense supera al Valencia Mestalla y consolida su liderato
Un gol de Prohens decide un partido cerrado y mantiene al equipo de Óscar Troya invicto en Sa Pobla
J. P.
El Poblense dio un paso más en su sólida trayectoria esta temporada al imponerse por 1-0 al Valencia Mestalla en el Municipal de Sa Pobla, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto dirigido por Óscar Troya, líder y menos goleado del campeonato, mantiene su imbatibilidad como local (cinco victorias y un empate).
El encuentro comenzó equilibrado, con el filial valencianista intentando tener el balón, pero sin generar peligro. El Poblense fue ganando peso con el paso de los minutos y controlando el partido, aunque le costó encontrar situaciones claras de remate ante un rival muy replegado y centrado en minimizar riesgos. La primera mitad transcurrió sin grandes ocasiones y con más intención que profundidad, llegando al descanso con 0-0.
Más incisivos tras el descanso
La segunda parte arrancó con un Poblense más incisivo. Nofre dispuso de la primera aproximación y, poco después, el portero visitante Vicent Abril evitó el 1-0 con una gran intervención. El filial respondió con una contra peligrosa que obligó a intervenir a Sabater.
El gol que decidió el choque llegó en el minuto 68, cuando Joan Prohens aprovechó un mal rechace defensivo dentro del área para firmar el 1-0, premio al mayor dominio del conjunto azulgrana. Con ventaja en el marcador, el Poblense manejó el partido con orden, mientras el Mestalla buscó el empate con la entrada de más hombres ofensivos, aunque sin generar ocasiones claras.
(Habrá ampliación)
