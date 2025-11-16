Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Pedida de mano en el Fibwi Mallorca-Ourense

El descanso del partido entre el conjunto mallorquín y el gallego ha dejado una escena para el recuerdo de Miguel Ángel y Susana, los dos afortunados

Miguel Ángel y Susana protagonizan una pedida de mano durante el descanso del partido entre Fibwi Mallorca y Ourense.

Miguel Ángel y Susana protagonizan una pedida de mano durante el descanso del partido entre Fibwi Mallorca y Ourense. / @BahiaSanAgustin

Sergi Fullana

Además de buen juego y canastas, el partido que se está disputando esta tarde en el Palau de Son Moix entre el Fibwi Mallorca y el Ourense ha dejado una escena muy especial: una pedida de mano. Miguel Ángel y Susana han sido los dos afortunados que han protagonizado el momento durante el descenso del encuentro.

El choque entre los de Pablo Cano y los gallegos sigue transcurriendo con los mallorquines ganando 59-57 a falta del último cuarto en un duelo que está siendo muy igualado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents