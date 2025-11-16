Rugby | División de Honor B
El Palma Rugby Unión sigue sumando y El Toro cae tras el descanso
El quince verdiblanco derrota al Hospitalet, rival directo por la permanencia
El equipo calvianer cede en su visita al CAU Valencia
Sexta jornada en División de Honor B y segundo triunfo para el Palma Rugby Unión (28-12) frente a un rival directo como es el Hospitalet, al que dominó en todo momento. El quince de Germán Bustos, en un partido muy completo, maniató a un Hospi que siempre fue a rebufo de los verdiblancos. Los locales, que perdieron el derbi antes del parón de la semana pasada, sumaron el sábado una importante victoria.
La inspiración de Pedro Rava, sumando en la primera parte todos los puntos del Palma (14) con dos ensayos y dos conversiones materializadas, dejó al Hospitalet muy tocado (14-0, descanso). Tras el intermedio, el ensayo de Coulatti y la conversión del propio Rava dejaban un imposible 21-0 en el marcador, con 35 minutos por delante. Los catalanes estrecharon el marcador con dos ensayos de Miguel Gama (21-12), pero otro ensayo del veterano Lucas Escobedo, redondeado por el punto 18 sumado por Pedro Rava, cerró el partido de forma definitiva (28-12) a favor del Palma Rugby Unión.
La cruz, El Toro
Derrota para El Toro RC en su visita al campo de El Río (Valencia), en donde cayó en los minutos finales frente al CAU por 14-10. Los universitarios, por detrás en el marcador durante toda la primera parte merced a los puntos de patada de Jeremías Salazar y el ensayo del capitán taurino, Lucas López, dejaban al descanso un sorprendente 0-10, y más teniendo en cuenta que los locales son los líderes del grupo y no conocen la derrota.
Tras el descanso ya se vio otro partido. Dos ensayos de Tomás Benegas y Valentín Anastasi, más las conversiones de Joan Terol, dejaron el marcador en 14-10 con diez minutos por delante para los de Gastón Battaglia. Al final, se sumó un punto de bonus defensivo. Escaso botín para el gran trabajo realizado por los arlequinados en la capital del Turia.
