Polideportivo
Palma Futsal, ConectaBalear y UIB crean una cátedra de derecho deportivo
Estará dirigida por el abogado mallorquín Jaime Campaner y este lunes se rubricará su constitución
El Palma Futsal y ConectaBalear han firmado un convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para la creación de una Cátedra de Derecho Deportivo (Càtedra de Dret Esportiu PalmaFutsalConectaBalear).
El protocolario acto de firma del convenio, que se realizará este lunes por la mañana en la UIB, marca el inicio de un proyecto destinado a fortalecer la investigación, la formación y la difusión del conocimiento en el ámbito del derecho deportivo.
Esta nueva cátedra nace con el objetivo de analizar y profundizar en los aspectos jurídicos que acompañan al crecimiento del deporte moderno como la gestión de clubes y entidades, regulación de competiciones, protección de los deportistas, contratación, integridad, dopaje o el cumplimiento normativo, entre otro
Esta Càtedra de Dret Esportiu PalmaFutsalConectaBalear estará dirigida por el abogado mallorquín Jaime Campaner, que es profesor titular en la UIB.
