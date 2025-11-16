Joan Mir acaba la temporada con un decimotercer puesto

Joan Mir finaliza la temporada 2025 con un discreto decimotercer puesto. El GP de Valencia se torció el día anterior tras llevarse por delante a su compañero de equipo, Luca Marini, en la prueba esprint y este domingo ha pagado los platos rotos tras cumplir con su sanción, la long lap, y con ella se han escapado sus opciones de sumar más puntos. Por otra parte, Augusto Fernández ha acabado decimosexto, a una posición de conseguir sumar un punto. Bezzecchi, que salió desde la pole, ganó por delante del español Raúl Fernández.

Joan Mir salió bien. En la primera vuelta ganó tres posiciones y se colocó séptima. El mallorquín tenía ritmo, pero en la cuarta vuelta tuvo que realizar la long lap y cayó ocho puestos hasta el decimoquinto. A partir de allí, tocó cambiar a modo remontada para sumar el máximo número de puntos posibles.

Comenzó adelantando a Ogura y tras superar a Quartararo alcanzó el undécimo lugar. Se acercó mucho a Bastianini para entrar, de nuevo, en el top ten. No pudo pasarlo y sus neumáticos comenzaron a decir basta pagando el esfuerzo de tener que correr en modo remontada.

Quartararo le devolvió el adelantamiento, como también hicieron Oliveira y Zarco. Joan Mir acabó con un decimotercer lugar que al menos sirve para puntuar y dejar atrás los tres ceros seguidos que sumaba.

Por otra parte, Augusto Fernández finalizó a un puesto de los puntos, pero a más de diez segundos de ellos. Su trabajo era otro que a buen seguro servirá para Yamaha.