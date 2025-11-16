Moto 2
Izan Guevara consigue su primera victoria en Moto 2
El piloto mallorquín gana con Pramac Yamaha la última carrera del año en el GP de Valencia
Izan Guevara ha firmado un fin de semana sensacional en el GP de Valencia. El piloto mallorquín ha ganado su primera carrera en Moto 2 tras resistir 22 vueltas a Holgado. Ha conseguido su primera victoria en la categoría con Pramac Yamaha para acabar una gran temporada donde ya había subido al podio en el GP de Indonesia.
Izan Guevara salió muy rápido y se puso líder tras la primera curva. A partir de allí, la estrategia fue sencilla pero muy complicada de llevar a cabo: aguantar para ganar. Holgado, que partió desde la pole, fue una prolongación constante del palmesano. Era favorito porque demostró su ritmo en los entrenamientos, aunque con una moto delante no pudo igualar sus cronos.
El piloto de Pramac Yamaha se reguló a las mil maravillas. Tuvo que cerrar todos los huecos al principio. Su rival estaba pegado a él, aunque en ningún momento trató de pasarlo. No había espacio. El mejor Guevara sacó a relucir todo su repertorio como ya demostró cuando ganó el Mundial de Moto 3 en 2022.
A partir del ecuador de la carrera, el mallorquín se escapó. Décima a décima construyó una diferencia que fue creciendo a medida que se agotaban las vueltas. Llegó lo que parecía una buena noticia desde atrás: Ortolà se acercó a Holgado. Parecía que iba a distraerlo en su persecución a Guevara, pero la diferencia comenzó a reducirse de nuevo y tocó, otra vez, sufrir.
A falta de cuatro vueltas, la distancia entre el mallorquín y Holgado era de apenas una décima. El piloto de 21 años siguió haciendo lo mismo sin ponerse nervioso. No dejó ningún hueco, Holgado lo intentó en la quinta curva en la última vuelta, no pudo. Fueron instantes tensos. Aunque Guevara resistió y ganó en el mismo Gran Premio Valencia donde venció por última vez en Moto 3 en 2022. El lugar de culto para el mallorquín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?
- Impiden viajar a un joven deportista mallorquín al Campeonato de España de kárate
- Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente
- SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- El único mercado cien por cien ecológico de Baleares está en Palma y ha cumplido 15 años