Izan Guevara consigue su primera victoria en Moto 2

Izan Guevara ha firmado un fin de semana sensacional en el GP de Valencia. El piloto mallorquín ha ganado su primera carrera en Moto 2 tras resistir 22 vueltas a Holgado. Ha conseguido su primera victoria en la categoría con Pramac Yamaha para acabar una gran temporada donde ya había subido al podio en el GP de Indonesia.

Izan Guevara salió muy rápido y se puso líder tras la primera curva. A partir de allí, la estrategia fue sencilla pero muy complicada de llevar a cabo: aguantar para ganar. Holgado, que partió desde la pole, fue una prolongación constante del palmesano. Era favorito porque demostró su ritmo en los entrenamientos, aunque con una moto delante no pudo igualar sus cronos.

El piloto de Pramac Yamaha se reguló a las mil maravillas. Tuvo que cerrar todos los huecos al principio. Su rival estaba pegado a él, aunque en ningún momento trató de pasarlo. No había espacio. El mejor Guevara sacó a relucir todo su repertorio como ya demostró cuando ganó el Mundial de Moto 3 en 2022.

A partir del ecuador de la carrera, el mallorquín se escapó. Décima a décima construyó una diferencia que fue creciendo a medida que se agotaban las vueltas. Llegó lo que parecía una buena noticia desde atrás: Ortolà se acercó a Holgado. Parecía que iba a distraerlo en su persecución a Guevara, pero la diferencia comenzó a reducirse de nuevo y tocó, otra vez, sufrir.

A falta de cuatro vueltas, la distancia entre el mallorquín y Holgado era de apenas una décima. El piloto de 21 años siguió haciendo lo mismo sin ponerse nervioso. No dejó ningún hueco, Holgado lo intentó en la quinta curva en la última vuelta, no pudo. Fueron instantes tensos. Aunque Guevara resistió y ganó en el mismo Gran Premio Valencia donde venció por última vez en Moto 3 en 2022. El lugar de culto para el mallorquín.