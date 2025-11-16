Hugo González se proclama campeón del 200 estilos y consigue la mínima para el Europeo de Lublin

La última jornada del Campeonato de España Absoluto “Open” de Invierno en piscina corta volvió a exhibir un nivel sobresaliente en la piscina Nova de l’Escullera. El gran protagonista del día fue nuevamente Hugo González (1999, CN Terrassa), que se proclamó campeón de España en los 200 estilos tras dominar con autoridad la Final A y firmar la mínima para el Europeo de piscina corta de Lublin 2025, cerrando un campeonato impecable.

También brilló a lo grande Sergio de Celis (2000, CN Sabadell), que alcanzó una valiosa 3.ª posición en la Final A de los 100 libre, prueba en la que certificó la mínima continental lograda en las eliminatorias matinales, confirmando su presencia en el Europeo. En esa misma prueba de 100 libre destacó además Josep Castro (2005, CN Sant Andreu), que logró un notable 6.º puesto, consolidándose entre los mejores velocistas nacionales de su edad.

En la braza femenina, Klara Lindqvist (2005, CN Palma de Mallorca) firmó una sólida 5.ª posición en la Final A del 50 braza, manteniendo su línea en las eliminatorias.

También en Final A, Estella Tonrath (2007, CN Terrassa) completó su excelente campeonato con una 6.ª posición en los 200 estilos, prueba en la que volvió a mostrar una gran regularidad tras sus dos récords nacionales de 18 años en los 200 espalda logrados la víspera.

En las finales B, Ania Cristina Buciu (2007, CN Llucmajor) se impuso con un brillante 1.º puesto en los 100 espalda, mientras que Sarah Holgado (2007, CN Terrassa) terminó 7.ª en la Final B del 50 braza.