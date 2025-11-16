Helena Pueyo logra diez puntos en la derrota de España contra Francia

La mallorquina Helena Pueyo logró diez puntos en la derrota de la selección española femenina de baloncesto ante Francia por 68–72 en el último partido del torneo amistoso de preparación para el Premundial que se disputó este domingo en La Línea de la Concepción (Cádiz).

España sucumbió en los dos últimos cuartos, viendo enjugada la diferencia que tuvo a favor tras los dos primeros y que llegó a ser de diez puntos sobre las francesas. El conjunto español salió con seriedad a la cancha y mejoró en defensa respecto al primer partido, en el que cayó derrotada el viernes contra Italia (61-77).

El juego de ataque de las hispanas contó con el acierto suficiente como para abrir brecha en el marcador y finalizar el primer cuarto con ventaja en un tanteo de 17-11. Al descanso se marcharon con más ventaja, 37–25.

En el tercer cuarto, Francia subió las líneas en defensa y con un gran despliegue físico tomó el mando del partido. Las francesas se pusieron con cinco puntos de ventaja a falta de cinco minutos gracias a un gran tiro exterior, que fue imposible para España.