Atletismo
Gómez y Grosso dominan con autoridad la Mitja Marató Ciutat d’Alcúdia
La edición de este año reunió a 466 corredores entre las pruebas de media maratón y 10 km
Rafael Ángel Gómez (Atlètic Mallorca) y Marina Grosso (S’Hostal Montuïri) fueron los ganadores, por amplio margen, de la Mitja Marató Ciutat d’Alcúdia, disputada este sábado con un día excelente. También se corrieron 10 km, en los que se impusieron Francesc Obrador (CA Diaita) y María Victoria Lozano (Es Picot). La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Alcúdia, contó con 466 corredores clasificados en ambas distancias.
Rafael Ángel Gómez dominó la prueba finalizando con un tiempo de 1h12:24, superando al segundo clasificado, el ultrafondista de Sa Pobla Tolo Fiol (Can Calco Hotels), en un minuto y treinta y cuatro segundos (1h13:58). Completó el cajón el corredor de montaña Toni Melis Tous (Xendenguets) con 1h14:36. La cuarta plaza fue para Adrián Herrera (Es Raiguer) con 1h15:41, finalizando quinto José González (Go Forth Runners) con 1h16:51.
Marina Grosso, séptima de la general absoluta, firmó un excelente crono de 1h20:42. La segunda fémina fue Aina Sureda (CA Son Servera) con 1h23:28, completando el podio Mar Vallés (AZ Sports Binissalem) con 1h24:32. La poblera Chloé Serra (Es Raiguer) se hizo con el cuarto lugar con 1h26:35, siendo quinta María Florencia Cataldo (S’Hostal Montuïri) con 1h27:29.
Carrera de 10 km
La carrera de los 10 km fue liderada por Francesc Obrador (36:58), acabando segundo Martí Obrador (Neumàtics Sa Pobla) con 37:01, y Antonio Martín finalizó tercero con 37:28.3.
María Victoria Lozano se adjudicó el triunfo en mujeres con 41:05.1. A más de cinco minutos se clasificó segunda Esperanza Ramis (Esports Es Raiguer) con 46:08.5, subiendo al tercer escalón del podio Isabel Nieto con 46:15.7.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?
- Impiden viajar a un joven deportista mallorquín al Campeonato de España de kárate
- Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente
- SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- El único mercado cien por cien ecológico de Baleares está en Palma y ha cumplido 15 años