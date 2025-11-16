Gómez y Grosso dominan con autoridad la Mitja Marató Ciutat d’Alcúdia

Rafael Ángel Gómez (Atlètic Mallorca) y Marina Grosso (S’Hostal Montuïri) fueron los ganadores, por amplio margen, de la Mitja Marató Ciutat d’Alcúdia, disputada este sábado con un día excelente. También se corrieron 10 km, en los que se impusieron Francesc Obrador (CA Diaita) y María Victoria Lozano (Es Picot). La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Alcúdia, contó con 466 corredores clasificados en ambas distancias.

Rafael Ángel Gómez dominó la prueba finalizando con un tiempo de 1h12:24, superando al segundo clasificado, el ultrafondista de Sa Pobla Tolo Fiol (Can Calco Hotels), en un minuto y treinta y cuatro segundos (1h13:58). Completó el cajón el corredor de montaña Toni Melis Tous (Xendenguets) con 1h14:36. La cuarta plaza fue para Adrián Herrera (Es Raiguer) con 1h15:41, finalizando quinto José González (Go Forth Runners) con 1h16:51.

Marina Grosso, séptima de la general absoluta, firmó un excelente crono de 1h20:42. La segunda fémina fue Aina Sureda (CA Son Servera) con 1h23:28, completando el podio Mar Vallés (AZ Sports Binissalem) con 1h24:32. La poblera Chloé Serra (Es Raiguer) se hizo con el cuarto lugar con 1h26:35, siendo quinta María Florencia Cataldo (S’Hostal Montuïri) con 1h27:29.

Carrera de 10 km

La carrera de los 10 km fue liderada por Francesc Obrador (36:58), acabando segundo Martí Obrador (Neumàtics Sa Pobla) con 37:01, y Antonio Martín finalizó tercero con 37:28.3.

María Victoria Lozano se adjudicó el triunfo en mujeres con 41:05.1. A más de cinco minutos se clasificó segunda Esperanza Ramis (Esports Es Raiguer) con 46:08.5, subiendo al tercer escalón del podio Isabel Nieto con 46:15.7.