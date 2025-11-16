Ciclismo
Éxito de participación en la 10ª Volta amb Sitra i Colla de 3 MTB–Memorial Joan Suñer
La prueba solidaria reúne a 156 ciclistas y corona a Alex Caldentey, Miquel Capó y Jaume Capó como ganadores
La 10ª Volta amb Sitra i Colla de 3 MTB 2025 – Memorial Joan Suñer se celebró este 16 de noviembre con un rotundo éxito de participación y ambiente deportivo en Porreres. Un total de 52 equipos, formados por 156 ciclistas, tomaron la salida en esta cita consolidada dentro del calendario popular de BTT en Mallorca.
Organizada por la Peña Ciclista Porrerenca, el Binerbo-Team y el Ayuntamiento de Porreres, esta prueba de ciclismo mantiene su esencia: equipos de tres componentes compiten por completar el mayor número de vueltas a un recorrido de unos 10 kilómetros durante un tiempo mínimo de tres horas. Una fórmula que combina resistencia, estrategia y trabajo en equipo, y que cada año atrae a más participantes.
Los ganadores absolutos de esta edición fueron Alex Caldentey, Miquel Capó y Jaume Capó, que lograron imponerse en un trazado exigente, marcado por los caminos de tierra y el ritmo constante que exige este formato de carrera.
A beneficio de Associació Asperger Balears
Un año más, la prueba tuvo un carácter solidario, destinando los beneficios a la Associació Asperger Balears, reforzando así su compromiso con causas sociales.
La competición contó además con una amplia variedad de categorías, que permitieron la participación de corredores de todos los niveles:
- Élite
- Élite femenina
- Júnior
- Júnior femenina
- Máster 30
- Máster 30 femenina
- Máster 40
- Máster 40 femenina
- Máster 50
- Máster 50 femenina
- Máster 60
- Máster 60 femenina
- Sub-23
- Sub-23 femenina
Con un ambiente festivo, deportividad y un excelente nivel organizativo, la 10ª Volta amb Sitra i Colla de 3 MTB volvió a demostrar por qué es una de las pruebas más queridas del BTT popular en Mallorca.
