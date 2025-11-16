Brian Vázquez y Bombino permiten al Fibwi Mallorca dormir en puestos de playoffs

El Fibwi Mallorca ha conseguido esta tarde su cuarto triunfo de la temporada, el segundo en Son Moix, ante Club Ourense Baloncesto (83-76) en un partido que Brian Vázquez y Pedro Bombino han decantado en los instantes finales. La victoria permite a los insulares colocarse en posiciones de playoffs.

Se trataba de una tarde especial por el regreso de dos exjugadores en su anterior etapa en Primera FEB, aunque tanto Sergi Huguet como Sean McDonnell no han tenido un papel destacado para el equipo de Moncho López.

Lucas Capalbo (13 puntos y 11 asistencias) ha sido quien ha marcado el ritmo del encuentro, dirigiendo con mucha inteligencia al Fibwi Mallorca y contrarrestando el poderío de Okanu y Gill en la zona, quienes han dado muchos dolores de cabeza al cuadro local cuando no estaba el pívot cubano.

El partido se ha desenvuelto en un toma y daca por parte de los dos equipos, con ventajas mínimas (20-22 al final del primer cuarto) y una sensación de igualdad máxima que ha reflejado el electrónico en el descanso, con un solo punto de ventaja para los gallegos (40-41).

Ha sido tras el paso por vestuarios cuando Kalscheur (22 puntos) ha entrado de verdad al duelo, convirtiéndose con sus puntos en la referencia de un Ourense que ha sufrido ante las rápidas transiciones de los pupilos de Pablo Cano, pero que ha sabido mantenerse en el choque antes de entrar al cuarto decisivo (59-57).

Con el paso de los minutos, Bombino (16 puntos y ocho rebotes) ha comenzado a dominar a sus anchas el rebote ofensivo y, desde el tiro libre, ha cogido una confianza vital para acompañar a Capalbo en el tramo final, donde ambos han sido protagonistas para que la victoria no saliese de Son Moix.

A pesar de los intentos de Rafa Lisboa, que se ha quedado solamente en seis puntos, Brian Vázquez con un triple y Aramburu con dos tiros libres han cerrado el cuarto triunfo de la temporada del Fibwi Mallorca, que sigue invicto en la isla, y deja al equipo palmesano igualado con Ourense en la clasificación (4-3) y en puestos de playoffs.