Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Biel Forteza y Leonor Font ganan la Carrera de la Tardor de la Colònia de Sant Jordi

Joan Alexandre Melià y Mónica Di Bartolomeo vencen en la distancia de 3,3 kilómetros

Podio en la prueba de 'Sa Lliga' de la Colònia Sant Jordi

Podio en la prueba de 'Sa Lliga' de la Colònia Sant Jordi / R.D:

Ponç Bover

Palma

El atleta de Llucmajor Biel Forteza (CA Campos) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se alzaron con la victoria de la V Carrera de la Tardor de la Colònia de Sant Jordi, celebrada este sábado en la tarde-noche sobre un recorrido urbano de 10 km.

Biel Forteza se hizo con el triunfo con un registro de 34:02. Marc Sánchez (Tribe) cruzó la meta en segundo lugar a cuatro segundos, con 34:06, completando el cajón el M-55 José Ángel Pérez (Sporting Calvià) con 35:42.1. Cuarto entró Miquel A. Estelrich con 35:47.8, finalizando quinto el campaner Jaume Bauzá (CA Campos) con 36:05.5.

El CA Campos fue el club con más participantes en la Carrera de la Tardor de la Colònia de Sant Jordi

El CA Campos fue el club con más participantes en la Carrera de la Tardor de la Colònia de Sant Jordi / P.B.

Leonor Font sumó su enésimo título de la actual temporada con un tiempo de 38:58.2. La atleta de Calonge Marga Adrover (CA Campos) entró en segundo lugar con 41:36.6 y Mónica Bello (S’Hostal Montuïri) firmó 41:55.7 para ser la tercera. Janna Sieber (S’Esclat de Sineu) finalizó cuarta con 42:35.3 y quinta acabó Dianne Chatelain con 42:58.9.

También se disputó una carrera sobre una distancia de 3,3 km, prueba en la que se impusieron el porrerenc Joan Alexandre Melià con 11:58 y Mónica Di Bartolomeo (Atlas) con 16:03.0.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents