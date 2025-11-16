Biel Forteza y Leonor Font ganan la Carrera de la Tardor de la Colònia de Sant Jordi

El atleta de Llucmajor Biel Forteza (CA Campos) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se alzaron con la victoria de la V Carrera de la Tardor de la Colònia de Sant Jordi, celebrada este sábado en la tarde-noche sobre un recorrido urbano de 10 km.

Biel Forteza se hizo con el triunfo con un registro de 34:02. Marc Sánchez (Tribe) cruzó la meta en segundo lugar a cuatro segundos, con 34:06, completando el cajón el M-55 José Ángel Pérez (Sporting Calvià) con 35:42.1. Cuarto entró Miquel A. Estelrich con 35:47.8, finalizando quinto el campaner Jaume Bauzá (CA Campos) con 36:05.5.

El CA Campos fue el club con más participantes en la Carrera de la Tardor de la Colònia de Sant Jordi / P.B.

Leonor Font sumó su enésimo título de la actual temporada con un tiempo de 38:58.2. La atleta de Calonge Marga Adrover (CA Campos) entró en segundo lugar con 41:36.6 y Mónica Bello (S’Hostal Montuïri) firmó 41:55.7 para ser la tercera. Janna Sieber (S’Esclat de Sineu) finalizó cuarta con 42:35.3 y quinta acabó Dianne Chatelain con 42:58.9.

También se disputó una carrera sobre una distancia de 3,3 km, prueba en la que se impusieron el porrerenc Joan Alexandre Melià con 11:58 y Mónica Di Bartolomeo (Atlas) con 16:03.0.