El Atlético Baleares vuelve a ganar y regresa a la zona de play-off

El Atlético Baleares volvió a celebrar una victoria en la Jornada 12 del Grupo 3 de Segunda RFEF al imponerse por 1-2 al Torrent en el Estadio Miguel Monleón de Picassent, escenario provisional debido a las obras en el campo de San Gregorio. El conjunto de Luis Blanco, que llegaba tras cinco jornadas sin ganar y fuera de las plazas de play-off, necesitaba un triunfo para recuperar sensaciones y reengancharse a la zona alta. Y lo consiguió.

El cuadro blanquiazul salió decidido y tomó el control desde el inicio. El premio llegó pronto: en el minuto 10, Tovar aprovechó una llegada clara para firmar el 0-1. El Baleares dominaba, aunque el Torrent —colista y dirigido desde hoy por Toni Seligrat, que debutaba tras la destitución de Xavi Giménez— avisó por primera vez con un disparo de Caballero en el 28 que salió rozando el palo. Antes del descanso, Jofre obligó a Aitor Arias a lucirse con una gran intervención. Con el 0-1 se llegó al intermedio.

Tovar, protagonista

La segunda mitad comenzó con otra ocasión del Baleares y con un protagonista repetido: Tovar, que en el minuto 53 firmó el 0-2, encarrilando el partido. El Torrent intentó reaccioonar y buscar lo imposible, recortando distancias a seis minutos del final, cuando Caballero marcó tras un rechace en un córner (1-2) y añadió tensión al desenlace.

Pese al empuje local, el Atlético Baleares sostuvo el resultado y sumó un triunfo vital que lo devuelve a los puestos de play-off, recuperando impulso en la pelea por el ascenso.

(Habrá ampliación)