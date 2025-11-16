Antoni Gran y Leonor Font ganan la primera Cursa Solidària APB

Antoni Gran y Leonor Font se han adjudicado la victoria en la primera edición de la Cursa Solidària APB, organizada por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) con motivo de la presentación pública del Nuevo Paseo Marítimo de Palma, con un éxito de participación, ya que se han superado los 2.100 inscritos. La salida de la prueba ha estado presidida por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente de la APB, Javier Sanz; el presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor; y el director de la APB, Toni Ginard.

El programa deportivo ha incluido pruebas infantiles no competitivas de distintos recorridos para edades hasta los 14 años, así como una caminata popular de cuatro kilómetros abierta a todos los públicos. La niña Martina Ramis ha sido la encargada de cortar la cinta que ha dado inicio a la última prueba, en la que la ciudadanía ha podido recorrer el estrenado Nuevo Paseo Marítimo de Palma.

Carreras de 10 km y de 4 km

En cuanto a las pruebas deportivas, se han celebrado dos carreras de cuatro y diez kilómetros. Antoni Gran ha sido el ganador absoluto de la prueba masculina de 10 km, con un tiempo de 32:15, seguido de Lluís Caldentey y José Luis Lobay, en segundo y tercer lugar respectivamente. En el apartado femenino, Leonor Font se ha impuesto con un crono de 36:08, por delante de Francisca de Villalonga, en segundo lugar, y de María José Medina, que ha quedado tercera.

En la prueba de 4 km, Yoel Bastida ha resultado vencedor en la modalidad masculina, con un tiempo de 13:42, seguido de Pau Garcia, en segundo lugar, y de Pedro Olmo, en tercero. En la prueba femenina se ha impuesto Carolina Routier, con un tiempo de 16:12, seguida de Lucia Monte y Sandra Moreno.

Además, se ha reconocido a los tres grupos con mayor número de participantes, una categoría diseñada para promover la participación de centros educativos, clubes deportivos y asociaciones. Los colegios Verge del Carme y Montesión, y el club deportivo Malif Mallorca Trail han sido los ganadores, obsequiados con cheques de 500, 300 y 200 euros en material deportivo, respectivamente.

Javier Sanz, "encantado"

El presidente de la APB, Javier Sanz se ha mostrado profundamente “encantado” por la asistencia ciudadana, así como muy satisfecho por el resultado del evento. “Hemos entregado el Paseo Marítimo a los ciudadanos, como prometimos y con un éxito impresionante de participación”, ha dicho. “Hemos hecho un Paseo Marítimo para las personas, y lo hemos celebrado con una carrera solidaria para que la gente de todas las edades pasee”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, ha agradecido a la APB el haber podido ser la entidad beneficiaria de este evento solidario, así como también “por el hecho de juntar deporte y solidaridad para una causa necesaria como es la rehabilitación y prevención de jóvenes en el tema de adicciones que hace Projecte Home. Es un motivo de fiesta”, ha concluido.

La cita ha contado con un fin de semana completo de actividades abiertas al público de baile y actividad física, además de una feria de entidades solidarias vinculadas al deporte y la salud. Hoy domingo, la jornada ha arrancado con la prueba de 10 km, seguida de las carreras infantiles y, posteriormente, la carrera y caminata popular de 4 km. Durante la prueba larga, los participantes han podido correr por un espacio restringido del puerto, como son los muelles de Poniente, que han sido abiertos al público para la ocasión.

Las actividades han concluido con la entrega de premios y la entrega por parte de la APB a Projecte Home Balears de un cheque por el importe total de lo recaudado, que ha ascendido a 10.538,40 euros.