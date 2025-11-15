La racha de victorias del ConectaBalear continúa

El ConectaBalear sigue con su racha ascendente tras vencer esta tarde por 3-1 al Servigroup Playas de Benidorm. La paridad fue la protagonista en el primer y segundo set, que se definieron por pequeños detalles. En el tercer set se vio a un Manacor más centrado en defensa, cubriendo el ataque rival con solidez y un Benidorm desinflado en bloqueo, acción que tanto le había impulsado en los inicios del encuentro. Con un servicio efectivo y precisando su juego, los mallorquines cerraron el choque en el cuarto set.

El partido empezó favorable para los locales. En la recta final, sin embargo, el Benidorm comenzó a utilizar el bloqueo como su principal arma y se llevó el set por 24-26.

Los visitantes iniciaron la segundo manga más confiados y siguieron haciendo daño con su bloqueo hasta que el equipo de Alexis González logró recomponerse y poner las tablas al marcador, 19-19. Tanteo de puntos hasta que el bloqueo de Ribas cerró el set para los locales, 26-24.

El tercero arrancó con fuerzas igualadas. La actuación de Kucharczyk, con dos tantos de saque directo y un ataque preciso, fue clave para que el Manacor se anotase el set por 25-18.

El Benidorm dominó los primeros compases del cuarto, volviendo a sacar su bloqueo a relucir. Los mallorquines, no obstante, supieron reaccionar con su servicio y finalmente se llevaron el set (26-22) y el encuentro, el cuarto consecutivo con victoria en este inicio de Liga.