Voleibol

La racha de victorias del ConectaBalear continúa

El conjunto manacorí se impone al Benidorm en un encuentro muy igualado

Ya son cuatro triunfos consecutivos en este inicio de Liga

Imagen del partido de este sábado entre el ConectaBalear y el Benidorm.

Imagen del partido de este sábado entre el ConectaBalear y el Benidorm. / CV Manacor

Jaume A.

El ConectaBalear sigue con su racha ascendente tras vencer esta tarde por 3-1 al Servigroup Playas de Benidorm. La paridad fue la protagonista en el primer y segundo set, que se definieron por pequeños detalles. En el tercer set se vio a un Manacor más centrado en defensa, cubriendo el ataque rival con solidez y un Benidorm desinflado en bloqueo, acción que tanto le había impulsado en los inicios del encuentro. Con un servicio efectivo y precisando su juego, los mallorquines cerraron el choque en el cuarto set.

El partido empezó favorable para los locales. En la recta final, sin embargo, el Benidorm comenzó a utilizar el bloqueo como su principal arma y se llevó el set por 24-26.

Los visitantes iniciaron la segundo manga más confiados y siguieron haciendo daño con su bloqueo hasta que el equipo de Alexis González logró recomponerse y poner las tablas al marcador, 19-19. Tanteo de puntos hasta que el bloqueo de Ribas cerró el set para los locales, 26-24.

El tercero arrancó con fuerzas igualadas. La actuación de Kucharczyk, con dos tantos de saque directo y un ataque preciso, fue clave para que el Manacor se anotase el set por 25-18.

El Benidorm dominó los primeros compases del cuarto, volviendo a sacar su bloqueo a relucir. Los mallorquines, no obstante, supieron reaccionar con su servicio y finalmente se llevaron el set (26-22) y el encuentro, el cuarto consecutivo con victoria en este inicio de Liga.

Ficha técnica

ConectaBalear: Ribas A., Díaz F., Nieves C., Lorente R., Linares J., Romaní G., Cairús R (L). También jugaron: Kucharczyk A., Alomar M., Kobzev V.

Benidorm: Ramírez S., Vidoni V., Fresquet X., Dos Santos C., Martínez M., Cuminetti L., Piqueres N (L). También jugaron: Contreras J., González R.

Parciales: 0-1 (24-26), 1-1 (26-24), 2-1 (25-18), 3-1 (26-22)

Árbitros: Hugo Suárez y Rafael González

