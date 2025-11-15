Pilotades: Once partidos de sanción al entrenador del Pòrtol

Duras sanciones en la regional mallorquina por parte del Comité de Competición: 11 partidos al entrenador del Pòrtol de División de Honor por desconsideración, menosprecio, amenazas, agarrar y zarandear al colegiado; 12 partidos a un jugador del Puigpunyent y a uno del Son Verí B por agresión a un contrario y cuando se dirigían al vestuario se volvieron a encararse ambos, informa M. Bosch.

El líder Manacor visita el Nou Camp de Inca

Undécima jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy, Platges de Calvià-Portmany (16:30 horas), Llosetense-Binissalem (16:30), Inter Ibiza-Felanitx (17:00) y Constància-Manacor (17:30); y mañana, Mallorca B-Rotlet Molinar (12:00), Formentera-Peña Deportiva (12:00), Cardassar-Mercadal (16:00), Son Cladera-Santanyí (17:00) y Alcúdia-Collerense (17:00).

El Esporles recibe al Serverense en Son Quint

Undécima jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Campos-Sant Jordi (16:30), Santa Catalina Atlético-Sóller (17:00), Esporles-Serverense (17:00), Arenal-Alaró (17:30), Sineu-Atlético Rafal (18:30) y Recreativo La Victoria-Ferriolense (19:15); y mañana domingo, Platges de Calvià- B-Andratx B (16:30), Inter Manacor-Pòrtol (17:30) y Alcúdia B-Son Verí (19:30).

El Son Cladera derrota al Formentera en Tercera

Esta semana se han jugado varios partidos aplazados en su día: en Tercera, Son Cladera, 2-Formentera, 1 y Santanyí, 3-Alcúdia, 2; en la División de Honor, Inter Manacor, 0-Alcúdia B, 0; y en Preferente, Pollença, 2-Xilvar, 1.

El Balears femenino busca un triunfo en Madrid

En Segunda femenina, el Balears quiere reencontrarse con el triunfo hoy, a las 17:00, ante el Rayo.

El Internacional femenino juega hoy en Palma

Octava jornada en la Tercera femenina: hoy, Internacional-Ciutadella (16:00); y mañana, Son Sardina-Manacor (12:00), Constància-Sant Lluís (12:00), Balears B-Independiente (17:30) y Collerense-Algaida (18:00).

El Mallorca juvenil se mide al Sant Cugat

En Honor juvenil, hoy sábado: Zaragoza Racing-San Francisco (11:00) y Cornellà-Constància (12:20); y mañana domingo, Mallorca-Sant Cugat (17:00).

Son Amar acogió anoche la gala del fútbol balear

La Federació de Futbol de les Illes Balears entregó anoche los premio a los mejores equipos juvenil y amateur, jugadores, entrenadores y árbitros de la temporada 2024-25 en el transcurso de una multitudinaria gala celebrada en Son Amar.