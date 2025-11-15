Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol regional

Pilotades: Once partidos de sanción al entrenador del Pòrtol

Foto de archivo del campo de fútbol de Pòrtol.



Jaume Vallés

Palma

Duras sanciones en la regional mallorquina por parte del Comité de Competición: 11 partidos al entrenador del Pòrtol de División de Honor por desconsideración, menosprecio, amenazas, agarrar y zarandear al colegiado; 12 partidos a un jugador del Puigpunyent y a uno del Son Verí B por agresión a un contrario y cuando se dirigían al vestuario se volvieron a encararse ambos, informa M. Bosch.

El líder Manacor visita el Nou Camp de Inca

Undécima jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy, Platges de Calvià-Portmany (16:30 horas), Llosetense-Binissalem (16:30), Inter Ibiza-Felanitx (17:00) y Constància-Manacor (17:30); y mañana, Mallorca B-Rotlet Molinar (12:00), Formentera-Peña Deportiva (12:00), Cardassar-Mercadal (16:00), Son Cladera-Santanyí (17:00) y Alcúdia-Collerense (17:00).

El Esporles recibe al Serverense en Son Quint

Undécima jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Campos-Sant Jordi (16:30), Santa Catalina Atlético-Sóller (17:00), Esporles-Serverense (17:00), Arenal-Alaró (17:30), Sineu-Atlético Rafal (18:30) y Recreativo La Victoria-Ferriolense (19:15); y mañana domingo, Platges de Calvià- B-Andratx B (16:30), Inter Manacor-Pòrtol (17:30) y Alcúdia B-Son Verí (19:30).

El Son Cladera derrota al Formentera en Tercera

Esta semana se han jugado varios partidos aplazados en su día: en Tercera, Son Cladera, 2-Formentera, 1 y Santanyí, 3-Alcúdia, 2; en la División de Honor, Inter Manacor, 0-Alcúdia B, 0; y en Preferente, Pollença, 2-Xilvar, 1.

El Balears femenino busca un triunfo en Madrid

En Segunda femenina, el Balears quiere reencontrarse con el triunfo hoy, a las 17:00, ante el Rayo.

El Internacional femenino juega hoy en Palma

Octava jornada en la Tercera femenina: hoy, Internacional-Ciutadella (16:00); y mañana, Son Sardina-Manacor (12:00), Constància-Sant Lluís (12:00), Balears B-Independiente (17:30) y Collerense-Algaida (18:00).

El Mallorca juvenil se mide al Sant Cugat

En Honor juvenil, hoy sábado: Zaragoza Racing-San Francisco (11:00) y Cornellà-Constància (12:20); y mañana domingo, Mallorca-Sant Cugat (17:00).

Son Amar acogió anoche la gala del fútbol balear

La Federació de Futbol de les Illes Balears entregó anoche los premio a los mejores equipos juvenil y amateur, jugadores, entrenadores y árbitros de la temporada 2024-25 en el transcurso de una multitudinaria gala celebrada en Son Amar.

TEMAS

