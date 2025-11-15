El Palmer Basket va de mal en peor

El debut de Lucas Victoriano con el Palmer Basket fue malo. El equipo mallorquín cayó por 109-73 en su visita a la pista del Alicante en un encuentro que se decidió al descanso. La fragilidad defensiva condenó a los inmobiliaros que jugaron un competido primer cuarto, pero que en los siguientes parciales mostraron sus carencias y explicaron por qué son los colistas de la Primera FEB.

Con su primera victoria en Liga la jornada pasada contra el Hestia Menorca y la presentación de Lucas Victoriano como nuevo técnico, parecía que el Palmer Basket comenzaría una nueva etapa con el pie derecho, pero fue un espejismo. Es cierto que empezaron bien el partido contra el Alicante igualando el nivel de acierto de los locales, aunque después del triple de Nuno Sa (17-19), el equipo se diluyó. Los locales abrieron brecha al acabar el primer cuarto (26-20).

En el segundo parcial, continuó la misma tendencia. Los de Rubén Perelló siguieron muy acertados y continuaron aumentando la distancia con los pupilos de Lucas Victoriano. El Palmer Basket recibió 29 puntos para irse al descanso sin casi opciones de remontar el encuentro (55-38).

Tras la reanudación, los mallorquines fueron incapaces de acercarse lo suficiente en el marcador como para incomodar al Alicante. Encestaron la primera canasta, aunque no pudieron bajar la diferencia de 15 unidades en ningún momento. Acabaron el tercer cuarto sin ninguna opción de remontar (80-57).

Lejos de reducir diferencias, el Palmer Basket se llevó una dura derrota por 36 puntos de diferencia (109-73). Con este tropiezo, el cuadro mallorquín continúa último en Liga. La mejor noticia es que con una victoria sale de allí y la semana que viene visita al Melilla, un rival directo por la salvación.