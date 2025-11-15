El Palma Futsal gana al final en su visita al Alzira

En un duelo lleno de goles, alternancias en el marcador y momentos de sufrimiento, el Illes Balears Palma Futsal se impuso 3-4 en la pista del Alzira. Son tres puntos para crecer, reafirmarse y reecontrarse con la victoria tras el parón por Champions y Copa Intercontinental.

Después de dos semanas sin competir en liga debido a la Champions y a la Copa Intercontinental, el Illes Balears Palma Futsal regresó al campeonato doméstico con la obligación de sumar y de reencontrarse con la victoria. El escenario no era sencillo: el Palau d’Esports d’Alzira, una pista exigente, con el rival en buena dinámica y un Palma que quería corregir la irregularidad previa al paréntesis competitivo.

El Illes Balears Palma Futsal salió a la pista con la intención de mandar desde el primer instante. Rivillos avisó con un disparo lejano que obligó a Adrián Pereira a intervenir y, en la siguiente acción, llegó el primero: un balón al segundo palo que buscaba a Machado terminó dentro tras un error defensivo local. Apenas habían pasado dos minutos y el encuentro ya mostraba un patrón claro: Palma quería imponer ritmo, presión y metros.

La ventaja pudo ampliarse de inmediato, pero Cristian Povea apareció por partida doble para evitar el 0-2. Alzira reaccionó con una transición que Luan Muller desactivó con seguridad. Poco después, Lucão dejó una jugada marca de la casa —finta, aceleración y disparo— que la defensa local desvió. Las faltas del conjunto balear empezaban a acumularse y Alzira lo aprovechó para adelantar líneas. Rubi rozó el empate a balón parado y Alisson estrelló un chut en el palo antes de que llegara el 1-1: esta vez sí, Rubi finalizaba una acción de pívot para devolver el equilibrio.

Primera reacción del Palma

El golpe no frenó al Palma. Más bien lo activó. Luan Muller lanzó un pase quirúrgico desde su propia área —una asistencia de jugador de campo— y Ernesto la convirtió en el 1-2. El partido se abrió del todo, con alternativas constantes y mucha transición. Incluso Charuto rozó el tercero en una combinación con Ernesto, pero el gol que llegó fue el del conjunto local. Primero Yuni, con un remate de cabeza cargado de potencia, y después Cristian Povea, culminando una presión alta que sorprendió al Palma. En apenas un minuto, y a cinco del descanso, Alzira volteaba el marcador (3-2).

Los de Vadillo necesitaron pausa y personalidad para recomponerse. Peña probó desde media distancia, Pereira respondió bien, y la jugada que cambió el tramo final volvió a llevar la firma de Mario Rivillos. El ala madrileño encaró, desequilibró y remató para poner el 3-3 justo antes del descanso.

La segunda parte arrancó con un aviso contundente: Fabinho, al palo. En la siguiente, otra finalización suya obligó a Pereira a estirarse con la punta de los dedos. El Palma había regresado con determinación, pero Alzira tampoco cedía. Luan Muller sostuvo al equipo con una doble parada en el minuto 25 y, poco después, desvió al larguero un obús de Rubi. El cuadro local empujaba con insistencia, encontrando llegadas peligrosas, pero Luan mantuvo el tipo. Superada esa fase crítica, el Palma empezó a olfatear el cuarto. Lucão lo intentó con un taconazo buscando sorprender, aunque Pereira volvió a aparecer.

Gol definitivo

Antonio Vadillo dio entrada a Dennis, que evitó encajar en varias acciones, mientras Luan pasaba al banquillo. Y del 4-3 que salvó el brasileño, se pasó al 3-4: Fabinho desataba la locura anotando un golazo de auténtico pívot. A falta de dos minutos, con Alzira volcado en ataque, Fabinho estuvo cerca de sentenciar castigando el juego de cinco. En la siguiente, Lin acarició el gol, pero Yuni apareció sobre la línea para evitar lo que parecía el 3-5. La recta final se convirtió en un ejercicio de gestión emocional: faltas, revisiones del cronómetro, tiempo muerto local, un pabellón entregado y un Palma maduro, compacto y paciente. Rivillos rozó el quinto con una vaselina que salió alta y, en el último suspiro, Ivi y Povea estrellaron dos balones en la madera en la misma acción.

Tres puntos valiosos ante un rival que apretó hasta el último segundo y que devuelven al Illes Balears Palma Futsal a la senda de la victoria liguera tras el paréntesis competitivo provocado por la disputa de la UEFA Futsal Champions League y de la Copa Intercontinental.