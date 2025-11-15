Hugo González consigue la mínima europea en los 200 espalda en una jornada con cuatro medallas para los mallorquines

La tercera jornada del Campeonato de España Absoluto de Invierno dejó cuatro metales para los mallorquines en la piscina Nova de l’Escullera de Barcelona.

El gran protagonista fue Hugo González (1999, CN Terrassa), que se proclamó campeón de España y medalla de oro en los 200 espalda, firmando además la mínima para el Europeo de piscina corta de Lublin 2025. El triple finalista olímpico completó su brillante tarde con una medalla de plata en los 100 estilos, donde finalizó 2.º en la Final A. Es su segunda mínima tras hacer lo propio en los 200 braza.

Otra medalla en esta jornada llegó de manos de Estella Tonrath (2007, CN Terrassa), que consiguió una excelente plata en la Final A de los 200 espalda, refrendando su proyección nacional en la especialidad.

En el ámbito masculino, Sergio de Celis (2000, CN Sabadell) sumó una medalla de bronce en la Final A de los 200 libre. También en Final A, Marcos Sánchez (2004, CN Sabadell) terminó 8.º, mientras que Ania Cristina Buciu (2007, CN Llucmajor) fue 8.ª en la Final A de los 200 espalda.

En las Finales B, destacó nuevamente Beth Abad (2008, CN Palma de Mallorca), 3.ª en la Final B de los 200 libre. En los 200 espalda, Sarah Holgado (2007, CN Terrassa) cerró la serie en una notable 4.ª posición. Completó la participación del día Josep Castro (2005, CN Sant Andreu), que fue 6.º en la Final B del 50 mariposa.

La competición afronta este domingo su última jornada, en la que los nadadores apurarán sus opciones de lograr nuevas mínimas y cerrar el Campeonato de España con el mejor balance posible.